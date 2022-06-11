Зеленский отказался выпускать с Украины военнообязанных мужчин

Украинский президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию, в которой предлагалось отменить запрет на выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Зеленский заявил, что конституция позволяет запретить покидать территорию страны в условиях военного или чрезвычайного положения, ограничивая «конституционные права и свободы человека и гражданина». Отмену этих ограничений, как сообщил Зеленский, «предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения», передает ТАСС.

Напомним, авторы петиции попросили Зеленского отменить запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы украинскими гражданами. Тем временем советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов предлагает брать с них деньги (3-5 тыс. долларов) за возможность выехать за границу.

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