Мнение: Дело наемников

1. США и Британия осудили смертный приговор иностранным наемникам в ДНР, пытаясь представить их "украинскими военнослужащими".

2. На Украине заявили, что хотят включить их в список на обмен. Стоит отметить, что двое из трех осужденных ранее предлагали себя поменять на Медведчука по курсу 2 наемника за 1 Медведчука.

3. В Москве заявления Запада о смертном приговоре назвали истерикой и посоветовали не мешать работе судебной системы ДНР.

4. Обсуждать тему наемников с Западом Москва официально не планирует, предлагая Британии и Ко обращаться на прямую к ДНР, где и был вынесен приговор.

5. Британия пока что отказывается выходить на прямую на ДНР, так как это подрывает политику непризнания ДНР на Западе.

6. Наемники в течение июня будут ждать результатов обжалования приговора, рассчитывая на смягчение наказания. На это у них есть 30 дней. Также есть вариант подать прошение о помиловании Пушилину.

7. В случае отказа, им грозит расстрел (по закону, в ДНР не вешают, а расстреливают).

8. Суды над украинскими военными преступниками должны пройти в ДНР до конца лета. Как показал суд над иностранными наемниками, тянуть слишком долго не будут.

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