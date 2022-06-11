Мнение: Дело наемников
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1. США и Британия осудили смертный приговор иностранным наемникам в ДНР, пытаясь представить их "украинскими военнослужащими".
2. На Украине заявили, что хотят включить их в список на обмен. Стоит отметить, что двое из трех осужденных ранее предлагали себя поменять на Медведчука по курсу 2 наемника за 1 Медведчука.
3. В Москве заявления Запада о смертном приговоре назвали истерикой и посоветовали не мешать работе судебной системы ДНР.
4. Обсуждать тему наемников с Западом Москва официально не планирует, предлагая Британии и Ко обращаться на прямую к ДНР, где и был вынесен приговор.
5. Британия пока что отказывается выходить на прямую на ДНР, так как это подрывает политику непризнания ДНР на Западе.
6. Наемники в течение июня будут ждать результатов обжалования приговора, рассчитывая на смягчение наказания. На это у них есть 30 дней. Также есть вариант подать прошение о помиловании Пушилину.
7. В случае отказа, им грозит расстрел (по закону, в ДНР не вешают, а расстреливают).
8. Суды над украинскими военными преступниками должны пройти в ДНР до конца лета. Как показал суд над иностранными наемниками, тянуть слишком долго не будут.
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Источник: Colonel Cassad
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