“Лисьи”, цветные и со стразами: семь модных вариантов бровей

Мода на форму бровей постоянно меняется. Летом этого года дизайнеры предлагают нам много интересных и необычных идей. Они придадут вашему лицу уникальный вид. Среди них вы можете встретить как минималистичные варианты, так и экстравагантные. В статье мы приведем семь модных трендов оформления бровей.

Перистые

Перистые брови очень популярны этим летом. Они выглядят красиво и аккуратно.

Достичь такого эффекта совсем несложно. Расчешите волоски щеточкой, придайте им больше объема и направьте вверх. Для достижения максимального результата используйте тушь для бровей.

Обесцвеченные

Обесцвеченные брови быстро завоевывают популярность. Если вы не хотите радикально менять цвет волосков, то используйте белый гель. Просто нанесите его на брови, а затем тщательно расчешите их.

Ламинированные

Многие женщины любят носить натуральные, но аккуратные брови. Вы можете сохранить их форму надолго с помощью ламинирования.

Придайте бровям желаемую форму. Чтобы она сохранилась, “запечатайте” волоски с помощью клейкого крема.

Со стразами

Оформление бровей стразами – идеальный вариант для торжественных случаев. Они помогут вам создать нарядный и праздничный образ.

Этот дизайн кажется сложным лишь на первый взгляд. Его техника создания очень проста. Приобретите готовые стразы. Сделайте полный макияж глаз и бровей. Затем нанесите декор. Стразы прикрепляются к коже с помощью специального клея.

“Лисьи”

Мода на “лисьи” брови возникла в прошлом году. Они остаются популярными до сих пор. Чтобы создать такой эффект, вам нужно с помощью пинцета или карандаша создать такую линию бровей, которая поднимается от переносицы к вискам.

Эта форма бровей идеально сочетается со стрелками в стиле “лисий взгляд”. Такой вариант предусматривает создание удлиненных и немного раскосых глаз.

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Окрашенные

Цветные брови часто используются бьюти-блогерами для создания образа. Если вы устали от своего естественного цвета, то попробуйте его изменить. Вы можете покрасить брови не только в натуральные оттенки, но и использовать необычные тона: желтый, зеленый, розовый, голубой.

Пушистые

Пушистые брови выглядят свежо и натурально. Чтобы волоски стали объемными, нарисуйте карандашом естественную линию. Затем с помощью щеточки расчешите брови в вертикальном направлении. Это сделает их более густыми и выразительными.

Заключение

Мы рассказали вам о нескольких модных тенденциях дизайна бровей. Вы всегда можете выбрать среди них вариант на свой вкус.