Квадратные, короткие и накладные: 8 устаревших тенденций маникюра, которые возвращаются в моду в этом году

Мода циклична. И то, что еще вчера казалось старым, сегодня снова модно. Этот факт касается не только одежды или аксессуаров, но и ногтевого дизайна. Какие устаревшие тенденции маникюра вернулись в этом году?

Французский маникюр

В последние годы эта тенденция не пользовалась таким спросом, как раньше. На рынке маникюрных услуг появилось много других интересных трендов, и бессмертная классика ненадолго ушла в небытие. В девяностых и начале двухтысячных французский маникюр был практически единственным вариантом стильного нейл-арта. Особенно везло тем дамам, у которых получалось сделать маникюр не простым лаком, а акриловым.

На самом деле французский маникюр был в моде (и не в моде) уже несколько циклов с момента своего появления в 1975 году. Замененный замысловатым дизайном ногтей, включающим все: от разнообразной цветовой палитры до героев мультфильмов и абстрактных принтов, французский маникюр казался скучным и устаревшим.

Эксперт по ногтям Мишель Хамфри заверила, что французский маникюр совершил эпическое возвращение в этом году и останется в моде надолго вместе с американским маникюром, который имеет более мягкий и естественный белый кончик.

Ногти квадратной формы

Также Хамфри отметила, что в моде снова квадратная форма ногтей, так что овальному маникюру придется “потесниться”. Главное преимущество этой формы ногтей – ее легко сделать даже в домашних условиях. Смотрятся такие ноготки элегантно и не имеют ограничений к подбору цветовых сочетаний и декора. Однако острый угол квадратного ногтя может мешать в быту и цепляться за одежду, так что лучше остановить выбор на промежуточном варианте – квадратной форме с закругленными уголками.

“Мармеладный” маникюр

“Желейные” ногти, или “мармеладный” маникюр, – забытый тренд 90-х годов. Тогда в моде еще были “желейные” сандалии, в которых сильно потели ноги. И если сандалии с их недостатками в тренде больше не будут, то “мармеладный” маникюр триумфально возвращается.

Лак для этого маникюра прозрачный, а после высыхания он ярко блестит и становится похожим на стекло. Это отличная возможность добавить в нейл-арт прошлого немного современных тенденций, таких как “паутинка”, втирка и т. д.

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Короткие ногти

Также в моду возвращаются короткие ногти. Мастер маникюра Рита Ремарк отметила, что, хотя более длинные овальные ногти по-прежнему будут популярны, переход к более коротким ногтям уже начался.

Маникюр с блестками

Кажется, что в начале нулевых в блестках было все: футболки, кепки, джинсы, телефоны, ну и конечно же, ногти. Маникюр с блестками снова в моде. Так что придется прикупить новых блестящих лаков для разных случаев и под разные наряды. В последние несколько лет наблюдалась мода на полупрозрачный маникюр с небольшим добавлением блесток, но теперь классический блестящий нейл-арт снова в тренде. И на этот раз мода требует не просто блесток, а кричащих стразов, чтобы ногти были похожи на чехол для мобильного телефона из 2007 года.

Накладные ногти

Еще одна тенденция, которая возвращается, – накладные ногти. В начале нулевых это был настоящий хит, единственная проблема была в том, что они плохо держались на том клее, который шел с ними в комплекте. Самые продвинутые модница клеили их на клей “Момент”, это немного увеличивало время ношения, но все равно делать что-то с накладными ногтями было нельзя. Современные накладные ногти не только пестрят всевозможными дизайнами, но и дольше остаются на месте.

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Нюдовый маникюр

Обычно мода 90-х годов у многих ассоциируется с чем-то кричащим и ярким. Например, с блестками, стразами, странными принтами на футболках и кепках. Но это было еще и время минимализма и сдержанности в стиле. Вспомнить хотя бы икону стиля 90-х Дженнифер Энистон, которая обычно придерживалась лаконичности в выборе нарядов и аксессуаров. Сегодня сдержанность и минимализм 90-х годов возвращаются в месте с нюдовым маникюром. Этот маникюр получил свое название, потому что издалека выглядит как неполированный ноготь, но гораздо более гладкий. Он также похож на французский маникюр, но более приглушенный.

Самым модным будет дизайн, выполненный максимально нюдовым лаком с легким оттенком блеска на коротких ногтях квадратно-округлой формы. Для получения большего эффекта кончик ногтя можно немного забелить.

Глубокий бордовый цвет

Также в моду возвращается маникюр, исполненный в глубоком бордовом или винном цвете.

Такой нейл-арт подойдет и для повседневной жизни, и для праздников. Он считается осенней тенденцией, но в этом году будет в тренде и летом, и зимой. Лучшей тенденцией 2022 года станет однотонный винный маникюр на короткие ногти.