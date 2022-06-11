Запорожская область рассказала о закупках зерна Северной Америкой

Страны Северной Америки закупают зерно на освобожденных от украинских формирований территориях Запорожской области «по хитрым схемам», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Рогов отметил, что «Запорожская область – это по сути закрома Родины, это такая житница юга Руси всегда». Он напомнил, что во времена СССР «были очень большие урожаи зерна, каждый собранный миллион тонн зерна отмечался вымпелами, наградами, премиями», передает ТАСС.

«К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка еще с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта», – сообщил он.

В регионе «договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью – понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом», сообщил Рогов.

Он сообщил, что расчеты проводятся как безналичным способом, так и наличным, поскольку банковская система пока представлена в области только одним банком. Однако идут переговоры с несколькими системообразующими российскими банками по вопросу их присутствия в регионе. Как заверил Рогов, «это дело ближайших дней, тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными».

Напомним, Европейский союз призывает все страны не покупать российское зерно, которое якобы вывезено с Украины. Тем временем президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Саль сообщил, что санкции против РФ мешают африканским предпринимателям покупать зерно и удобрения, без которых Африке грозит голод.

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