 

Россия решила выйти из турорганизации ООН

11.06.2022, 1:20, Новости дня
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Кабмин РФ принял предложение о выходе из Всемирной туристской организации, свидетельствует соответствующий документ.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации».

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что «Россия остается на международной туристической арене» и «открыта к диалогу со всеми странами», намерена «продолжать сотрудничество с зарубежными коллегами», передает РИА «Новости».

Россия развивает как внутренний, так и международный туризм. По «многим популярным зарубежным направлениям отдыха» российская сторона «находится на постоянной связи с коллегами, поддерживает хорошие рабочие контакты», сообщила Догузова.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход РФ из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на развитие отрасли страны. После того, как Исполнительный совет организации решил провести внеочередную Генассамблею для решения вопроса о возможной приостановке членства в ней России, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик предупреждал, что приостановка членства РФ во Всемирной туристской организации может создать пагубный прецедент.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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