 

Мнение: Коммунисты – назад!

11.06.2022, 0:45, Разное
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И ведь да, борьба против роста цен и “за рабочего человека, которому есть не на что” – это ведь самая что ни на есть профильная тема для коммунистов, такая же, кстати, как и “борьба за мир и против войны” (вспомним, чем занималась КПСС все свои последние 40 лет и какими плакатами были сплошь завешаны все советские города). “Против беды, против войны встанем за наших мальчишек…” и т.д.

И где? По-моему, КПРФ сейчас топит за войну едва ли не яростнее, чем даже ЕР, а роста цен вдвое они не замечают, как будто его вовсе нет. Это всё к вопросу о предстоящих выборах – кого там избирать и зачем.

Источник: Размышления вольного социолога



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