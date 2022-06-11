 

Мнение: Судью Хахалеву арестовали заочно

11.06.2022, 0:37, Разное
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Экс-судья Елена Хахалева арестована заочно

.Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал бывшую главу административной коллегии Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Юг» из зала суда. Срок ареста составляет два месяца с момента задержания. По словам адвоката Елены Хахалевой, подозреваемая находится в Тбилиси.

Госпожа Хахалева подозревается в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Следствие считает, что экс-судья с января 2016 года по июль 2019 года не выходила на работу без уважительных причин 127 раз. Между тем, однако дни отмечались в табеле как рабочие. Кроме того, с 2017 года по 2018 год судья почти не участвовала в рассмотрении дел. Сумма ее незаконной зарплаты составила 1,2 млн руб. Из-за прогулов в 2020 году она была уволена.

В конце прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила ходатайство начальника СКР Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Елены Хахалевой.

https://www.kommersant.ru/doc/5396876 – цинк

Суд наконец то арестовал (заочно) бывшую судью Хахалеву, которую обвиняли в мошенничестве и подлоге, а также в связях с грузинскими бандитами. Несколько лет назад это дело изрядно так шумело в сети, ну а сейчас фактически одной строкой прошло, да и то, Хахалева уже сбежала из страны и возвращаться не собирается.
Хочется риторически пожелать, чтобы арестовывали до отъезда за рубеж, а не после. Так точно интереснее.
С Митволем вот получилось до, а не после. Ну а Хахалеву мы видимо в России еще очень долго не увидим. Хотя в свое время ее защитники заявляли, что "все это происки врагов честных судей". Помнится на Вотте по этому поводу месяцами копья ломали. А теперь такое вот судебное туше.

Источник: Colonel Cassad



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