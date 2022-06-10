 

«Альфа-Групп» опровергла сообщения о попытках Фридмана стать украинцем

10.06.2022, 23:59, Новости дня
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Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман не пытался получить украинское гражданство, сообщила компания.

Представитель «Альфа-Групп» заверил, что «никаких переговоров на эту тему не было, информация не соответствует действительности», передает РБК.

Напомним, глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков утверждал, что Фридман хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции, «перерегистрировав основные активы на Украину».

В начале мая французские власти арестовали виллу, принадлежащую семье Фридмана, в Сен-Тропе на Лазурном берегу. Фридман, в отношении которого были введены санкции, сообщил испанской газете País, что ему не хватает денег на то, чтобы даже сходить в ресторан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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