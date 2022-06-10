Туркмения купила Aurus для Бердымухамедова

В ходе визита в Россию президент Туркмении Сердар Бердымухамедов передвигался на автомобиле Aurus, сообщил источник, близкий к правительству Туркмении.

Источник ТАСС сообщил, что Туркмения «приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine», который «обладает самым высоким в мире уровнем баллистической защиты и является наиболее безопасным транспортным средством».

Напомним, президенты РФ и Туркмении Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов подписали в ходе переговоров в Москве декларацию об углублении партнерства между странами.

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