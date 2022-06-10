 

Туркмения купила Aurus для Бердымухамедова

10.06.2022, 23:59, Новости дня
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В ходе визита в Россию президент Туркмении Сердар Бердымухамедов передвигался на автомобиле Aurus, сообщил источник, близкий к правительству Туркмении.

Источник ТАСС сообщил, что Туркмения «приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine», который «обладает самым высоким в мире уровнем баллистической защиты и является наиболее безопасным транспортным средством».

Напомним, президенты РФ и Туркмении Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов подписали в ходе переговоров в Москве декларацию об углублении партнерства между странами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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