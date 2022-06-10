 

Удары Израиля вывели из строя ВПП аэропорта Дамаска

10.06.2022, 23:59, Новости дня
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Атака израильских ВВС привела к повреждению ВПП аэропорта Дамаска и здания одного из терминалов, освещение выведено из строя, сообщило министерство транспорта Сирии.

Министерство сообщило, что целью ударов «стала инфраструктура международного аэропорта». Взлетно-посадочные полосы «значительно повреждены в нескольких местах, наряду с навигационным освещением». Идет работа «по устранению последствий атаки», после ремонта и «проверки безопасности полетов будет возобновлена работа воздушной гавани».

Тем временем частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines сообщила, что все ее рейсы были перенаправлены из аэропорта Дамаска в Алеппо, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shams FM.

Напомним, в пятницу самолеты ВВС Израиля во время атаки на окрестности сирийской столицы нанесли ракетные удары по позициям шиитских формирований, воюющих на стороне правительственной армии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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