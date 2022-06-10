Мнение: Почему Китай последовательно поддерживает Россию

В Вашингтон пост вышла статья, которую одни блогеры трактуют как «Китай продал русских», а другие как «Китай наш». В таких случаях имеет смысл смотреть не на общий настрой журналиста, — должность обязывает журналиста быть русофобом, — а на конкретные факты из статьи. Я переведу несколько абзацев (ссылка):

…президент Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций.

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Американский чиновник заявил, что Китай пытался найти “другие возможности” дипломатическим путем и посредством совместных военных учений, чтобы поддержать Россию. На прошлой неделе Россия и Китай совершили полеты стратегических бомбардировщиков над Японским и Восточно-Китайским морями, пока президент Байден находился в Токио, завершая свою первую поездку в Азию. Это были их первые совместные военные учения после вторжения в Украину и четкий сигнал о растущем стратегическом партнерстве между Москвой и Пекином.

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Китай призвал к прекращению войны, но отказался присоединиться к глобальному консорциуму стран в наложении санкций на Москву, вместо этого возложив вину за конфликт на Соединенные Штаты и расширение НАТО в Европе.

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Общественная поддержка Пекином России не ослабла. Министр иностранных дел Китая Ван И в среду подтвердил свою приверженность Москве во время виртуальной встречи, на которой также присутствовал его российский коллега Сергей Лавров. Ван заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией в продвижении “настоящей демократии”, намекая на внешнеполитическую цель Китая – противодействие тому, что он назвал гегемонией США в мировой политике.

По словам китайских чиновников, Россия не запрашивала “оружие и боеприпасы” для поддержки своей войны, но они отказались комментировать, запрашивала ли Россия другие предметы, которые могут быть использованы в военных операциях, включая технологии и материалы.

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…китайцы утверждают, что санкции США и Запада являются незаконными и что Китай продолжит вести бизнес с Россией. “Китайская сторона готова выполнить свои обязательства перед российской стороной и сделает это, когда будут выполнены подходящие условия”, – сказал человек в Пекине, знакомый с ходом обсуждений.

Отвечая на вопрос о предупреждениях США о том, что Китай столкнется с последствиями, если будет помогать России, этот человек сказал: “Истинная причина заключается в том, чтобы посеять раздор между китайской и российской сторонами… этого не произойдет. Им не удастся подорвать китайско-российские отношения”.

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Бонни Глейзер, директор Азиатской программы Германского фонда Маршалла в Соединенных Штатах, сказала: “Я думаю, что надежда Соединенных Штатов и Европы заключается в том, что Китай будет вынужден выбирать [между переходом на сторону России или Запада] и что он сделает правильный выбор. Но у Китая есть конкурирующие интересы, и будет практически невозможно заставить их поставить свою давнюю поддержку территориальной целостности и суверенитета выше своих отношений с Россией”.

И так далее, и тому подобное. Общая суть: свои танки и самолёты на освобождение Украины Китай не отправит (не прямо сейчас, во всяком случае), но зато Китай поможет России экономически и политически. Разумеется, избегая при этом публичных плевков на американский флаг, то есть делая вид, будто уважает санкции США.

Так устроена политика — великие державы играют в шахматы, стараясь не делать резких движений и тщательно продумывая каждый свой ход. Причины сугубо прагматичные. Страна, которая первой входит в режим берсёрка, разрывая все торговые связи с противниками и ударяя их всей мощью своей армии, проигрывает. Поэтому Китай терпит американские санкции даже в тех случаях, когда они направлены против его собственных высокопоставленных чиновников.

Приведу в качестве иллюстрации любимый пример Кримсональтера. Мэр Гонконга Кэрри Лам, технично подавившая протесты пятой колонны, жаловалась, что вынуждена держать дома кучи наличных. США ввели против неё санкции, поэтому один банк региона не согласился открыть ей счёт (ссылка).

Если уж Китай не считает нужным выпороть собственные банки даже в столь вопиющем случае, было бы наивно думать, что он начнёт требовать от бизнеса публично сотрудничать с Россией. Тут работает поговорка «шашечки или ехать». Кэрри Лам получает свою зарплату, вот и славно, наличные тоже можно тратить. А в качестве компенсации за возню с сейфом и охраной можно даже накинуть госпоже Лам небольшую премию. Тем временем банки продолжают нормально работать, а Китай продолжает медленное удушение США.

Так и с Россией. Свои обязательства наши союзники выполняют. Но при этом они не хотят раньше времени ссориться с США, так как это дорого, а зачем платить больше, если можно платить меньше? Я пишу «наши союзники», ибо речь не только о Китае. К примеру, в апреле помощник президента Казахстана заявил, что Казахстан не будет помогать России обходить санкции (ссылка). Наша пятая колонна (включая шизопатриотов) дружно взвыла «Токаев слил». Однако вчера я зашёл в ветеринарную клинику и спокойно купил там итальянский лечебный корм… приехавший в Россию через Казахстан. Видимо, некие казахские бизнесмены провели тайную операцию по обходу санкций вопреки, хе-хе, твёрдой позиции своих властей.

Собственно, иначе-то и быть не могло. США сидят уже в печёнках у всех. Американские политики вполне прямо называют Китай главным врагом США и строят планы по его физическому уничтожению. При таком раскладе у Китая выбора нет — Китай должен прикладывать значительные усилия, чтобы разорить США, так как иначе США физически уничтожат Китай. Проект мирного договора даже на столе не лежит, варианты взаимовыгодного сотрудничества не обсуждаются. Тут как с Дунканом Маклаудом, должен остаться только один.

Рекомендую отличный китайский военный фильм, «Битва при Чосинском водохранилище», 2021. Китайцы изобразили там стороны конфликта вполне определённо. Вот молодое китайское государство, которое вынуждено защищаться, сражаясь за своё существование. А вот холёные американские каратели в касках и сапогах, которые приплыли за 10 тысяч километров, чтобы устроить эдакое сафари: пострелять с безопасного расстояния в беззащитных азиатов, а потом вернуться домой прямо к рождественской индейке. Посыл сценаристов прозрачен: американцы лезут в чужие дела, оставляя за собой горы трупов, поэтому всей планете будет лучше, если американцы сосредоточатся на своих внутренних проблемах. Лучше будет, кстати, и самим американцам, которые в фильме показаны хоть и врагами, но при этом вполне себе людьми — скорее самодовольными дураками, нежели идейными палачами.

Признавая американцев людьми, Китай показывает себя нормальным цивилизованным государством. Тут Китай, Индия и Россия коренным образом отличаются от нацистов из США, Канады, Финляндии и прочих стран Запада, которые расчеловечивают русских в привычном для них геббельсовском ключе, пытаясь выставить нас орками из «Властелина колец».

На днях украинскую омбудсвумен уволили, так как она настолько неумело сочиняла сказки про кровавые преступления русских солдат, что навредила тем самым своей же собственной пропаганде. Спорить тут не о чем — это её личное признание (ссылка).

Вместе с тем западные СМИ и западные политики сделали вид, будто ничего не произошло. Про русских продолжают распространять отвратительную ложь, приписывая нам широкий набор жутких преступлений.

В России принято или смеяться над этой клеветой, или опровергать её всерьёз — дескать, не будет русский солдат, получающий зарплату от 200 до 500 тысяч рублей в месяц, зариться на подержанный унитаз стоимостью в тысячу рублей. Однако относиться к клевете Запада следует гораздо серьёзнее. В истории подобное уже было, это называется «кровавый навет» (ссылка). Сначала евреев обвиняли в зверских убийствах христиан, а потом устраивали жестокую расправу над евреями под видом справедливого наказания за их преступления.

Ложь про зверства русской армии — часть той же старой схемы. Задача агитаторов не в том, чтобы выпросить оружие или привлечь добровольцев, а в том, чтобы расчеловечить русских, легализовать любое насилие и любую несправедливость в наш адрес.

К распространению такой лжи следует относиться со всей серьёзностью: особенно в тех случаях, когда она исходит от наших же соотечественников. Если российский шоумен выступил на концерте против России, если он организовал сбор денег на поддержку украинских боевиков — он враг и предатель. Его следует, например, полностью лишить бюджетного финансирования.

Но если российский шоумен поучаствовал в распространении лжи про русскую армию, он уже не просто обычный враг, его преступление значительно серьёзнее. Тут, полагаю, одним отлучением от бюджетной кормушки ограничиваться нельзя. За распространение клеветы о русских солдатах нужно заводить серьёзные уголовные дела.

Напомню, 30 лет назад в Руанде подобная ложь привела к огромной трагедии. При этом исследования показали, что ключевую роль в подстрекательстве сыграло «Свободное радио и телевидение тысячи холмов», которое активно клеветало в адрес народности тутси. Цитирую (ссылка):

Конкретными подсчётами влияния радио на резню между тутси и хуту занялся доцент-экономист Гарвардского университета Дэвид Янагизава-Дротт. Основываясь на физических законах распространения радиоволн, он вывел довольно занимательную формулу. Поскольку в распоряжении RTLM было два передатчика — один в Кигали, а другой на горном пике Муэ, а Руанда действительно сплошь покрыта горами, то горы перекрывают путь радиосигналам. Поэтому в некоторых селениях нет приёма или же частичное покрытие. С помощью карты рельефа учёный с легкостью рассчитал уровень сигнала в каждой точке страны. Исходя из данных, сколько именно человек в каждом селении было осуждено за геноцид, он выявил, что в зоне уверенного приёма радио их число было гораздо больше, чем в местах, где сигнала не было. Таким образом, экономист публично доказал влияние радио пропаганды на возникновение резни между тутси и хуту.