В мире: Щольц превратил вступление Сербии в ЕС в унизительную процедуру

Канцлер ФРГ Шольц, прибыв в Сербию, публично предъявил этой стране ультиматум: либо признайте независимость Косово, либо забудьте о своих мечтах вступить в ЕС. Кроме того, от Вучича потребовали и присоединения страны к санкциям ЕС против РФ. Понятно, что выполнить это Белград сейчас не может. Тогда в чем смысл столь жестких требований, предъявляемых Сербии, и к каким последствиям приведет их невыполнение?

Вступление в Евросоюз Сербии и Косова станет возможным только после взаимного признания друг друга. Об этом в пятницу утром заявил канцлер Германии Олаф Шольц, начиная свой визит на Балканы. Показательно, что свою поездку он начал с края Косово, где встретился с премьером самопровозглашенной республики Альбином Курти.

Шольц похвалил приштинские власти за то, что те примкнули к санкциям против России. Косово, по его словам, показало, что «стоит на нашей стороне в международном сообществе». После чего канцлер ФРГ и перешел к обсуждению темы сербско-косовских отношений, передает РИА «Новости».

В ответной речи премьер Курти (к слову, в прошлом боевик «Армии освобождения Косова», который до свержения Слободана Милошевича отбывал срок в сербской тюрьме) напомнил о желании косовского квази-государства вступить еще и в Североатлантический альянс. Он заявил, что «НАТО должно быть в Косове до тех пор, пока Косово не станет частью НАТО».

К вечеру пятницы Шольц перелетел в Белград, где встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Здесь германский лидер повторил призыв к окончательному решению вопроса Косова. «По этому поводу в Белграде даже возникла ироничная «теория заговора» – Шольц, требуя у Сербии признать независимость Косово, на самом деле работает на Сербию. Ведь это возмутительное требование помогает консолидации нашего народа», – сыронизировал в интервью газете ВЗГЛЯД научный сотрудник белградского Института европейских исследований, приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич.

Но гость не ограничился ультимативным заявлением по поводу необходимости признания Косова. «Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», – сообщил Вучич по итогам встречи. Не менее жестко Шольц поставил и другое условие – Сербии следует примкнуть к антироссийской кампании, иначе она может забыть о перспективе вступления в ЕС. «Это ясно и очевидно: тот, кто вступает, принимает все правила. И тот, кто хочет сейчас быть страной-членом, должен соблюдать режим, связанный с санкциями», – объявил канцлер на совместной пресс-конференции с Вучичем.

Напомним, что в 2012 году, при предшественнике Вучича на президентском посту (и его однопартийце) Томиславе Николиче, Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз. Спустя два года Белград и Брюссель начали переговоры об интеграции. Сейчас страна находится на стадии «процесса стабилизации и ассоциации» наряду с Черногорией, Боснией, Албанией и Северной Македонией. Заметим, что в 2016 году заявку в ЕС подало и самопровозглашенное Косово. То есть эта территория, которую Сербия считает своей неотъемлемой частью, оказалась на той же стадии евроинтеграции, что и сама Сербия.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Сербия – единственная из балканских стран, что не присоединилась к санкциям. По этой причине она находится под жестким нажимом со стороны Евросоюза. За три недели до вояжа Шольца прозвучало предупреждение главы евродипломатии Жозепа Борреля: Западным Балканам «сохранять нейтральность в отношении конфликта в Украине невозможно». Боррель, заметим, также призвал страны, желающие вступить в ЕС, синхронизировать внешнюю политику с Брюсселем.

Вучич тогда заявил: Сербия будет сопротивляться введению санкций против РФ столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать западную санкционную кампанию.

У Шольца и других лидеров ЕС, на первый взгляд, есть все шансы в итоге сломать Сербию. Не далее как в этот вторник Вучич признал: из-за санкций против российской нефти Сербия теряет до 600 млн долларов, что весьма ощутимо для небогатой страны. Тогда же президент выступил с довольно парадоксальным призывом: ускорить интеграцию страны в Евросоюз, при этом сохраняя самостоятельность в принятии решений. Сербские элиты, вынужденные лавировать между Западом и Россией, в очередной раз продемонстрировали двойственность своей политики, отмечают эксперты.

«Белград не поддержал санкции Запада, но при этом все же проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением «агрессии против Украины». При этом президент Вучич не уставал выражать благодарность Москве за цены на газ, нефть, – напоминает депутат Госдумы Константин Затулин. – С одной стороны, Сербия пытается увернуться от всякого рода санкций и угроз, звучащих со стороны стран ЕС, куда страна официально устремилась, а с другой – Белград вынужден принимать во внимание популярность Путина и РФ в Сербии». Наглядным примером стала «предательская нотка» из уст вице-премьера Сербии Зораны Михайлович, которая поприветствовала отмену визита нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова в Белград, отметил российский парламентарий.

«Стремясь к консенсусу с Брюсселем, Белград вынужден ради сохранения собственной власти и безопасности считаться с антизападными настроениями абсолютного большинства своих граждан», – комментирует Гайич. Причина возникновения таких настроений в обществе совершенно очевидна, подчеркивает собеседник. Даже в начале 2000-х многие сербы испытывали определенные надежды на евроинтеграцию, заметил белградский политолог.

«Но и в тот период типичный серб-еврооптимист вряд ли бы согласился на сделку «признаете Косово – вступите в Евросоюз». А после 2008 года, когда Косово признал весь коллективный Запад, привлекательность образа Евросоюза в Сербии все больше и больше падает. Об этом свидетельствуют практически все соцопросы. Сегодня у нас более 80% населения поддерживают как раз Россию, против которой Евросоюз ввел санкции», – рассуждает сербский эксперт. Выполнение требований Шольца приведет Сербию к перевороту, считает Гайич:

«Признай Вучич независимость Косово, это для него означало бы утрату не только власти, но и личной безопасности».

Однако многие представители сербских элит мечтают заслужить такой бонус, как «рукопожатность» на общеевропейском уровне, заметил Затулин. «Ранее это уже один раз сработало после свержения Милошевича и выдачи его Гаагскому трибуналу, – напомнил депутат. – Это произошло при участии тогдашнего премьера Зорана Джинджича и последнего президента Югославии Воислава Коштуницы, который умыл руки, как Понтий Пилат».

«Но Джинджич поплатился жизнью за это – и этот факт предостерегает его идейных единомышленников от повторения такого рода экспериментов. В том числе – и от признания Косова или от введения санкций против Москвы», – отметил российский парламентарий.

Главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко согласен, что даже самый либеральный сербский политик не пойдет на признание Косова, «потому что это будет крайне опасно не только для его политической карьеры, но и жизни». «Вучич – политик патриотического склада, он будет руководствоваться, прежде всего, настроением избирателей, которые второй раз доверили ему президентский мандат. Сам факт того, что Шольц сделал подобное заявление публично, – это поражение германской внешней политики.

Берлин, похоже, вообще не понимает Балканы. Шольц перечеркивает германское влияние в Сербии тем фактом, что выдвигает неприемлемое требование», – отметил эксперт.

Кроме того, как отмечают специалисты по Балканам, принципиальная неуступчивость косовских албанцев окончательно обессмысливает любые переговоры Белграда и Приштины – под эгидой ЕС или в любом другом формате. Бондаренко напоминает, что Вучич и ранее предлагал косоварам провести новую линию разграничения, отделив населенную албанцами часть края и Северное Косово (Ибарский Колашин), где компактно живут сербы. «Предложенные Белградом варианты были нагло отвергнуты политическими радикалами, – отметил балканист. – Сейчас подобные сценарии неприемлемы уже и для Запада. Об этом прямо говорит и Шольц».

«Эти попытки были проигнорированы Приштиной, которая ведет себя с сербами примерно так же, как Киев вел себя по отношению к России, поскольку чувствовал за собой поддержку США, – указывает Затулин. – Приштина надеется, что благодаря этой поддержке ей все же удастся добиться признания со стороны Сербии, причем признания своей территории в полном объеме, включая север, в том числе город Косовска Митровица, и другие населенные сербами районы».

Поскольку Брюссель явно подыгрывает одной из сторон конфликта, неудивительно, что в последние годы в Сербии сокращается популярность идеи вступить в ЕС – таких теперь не треть, а около четверти населения страны, отметил Бондаренко. «Это самый низкий показатель за все время существования Евросоюза в нынешнем виде», – подчеркнул собеседник. Учитывая это обстоятельство, можно надеяться, что Белград и дальше будет дистанцироваться от ЕС, проводить политику «активного нейтралитета», в том числе воздерживаться от участия в санкциях против России.

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