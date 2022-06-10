Запорожская область собралась начать выдачу российских паспортов

В субботу жители Запорожской области, которые получили гражданство России, начнут получать и российские паспорта, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов сообщил, что «завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».

По словам Рогова, «завтра-послезавтра порядка 500 человек должны получить первые паспорта». Он сообщил, что желающих получать российские паспорта очень много, выстраиваются очереди, передает РИА «Новости».

25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.

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