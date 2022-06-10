 

В результате украинских обстрелов в ДНР погибли пять мирных жителей

10.06.2022, 23:25, Новости дня
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Пять мирных жителей стали жертвами обстрелов со стороны украинских войск, еще 21 человек пострадал, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Горловке погибли четыре женщины, еще один мужчина погиб в Макеевка, информирует СЦКК в Telegram. 

Накануне в результате обстрелов, которые вели украинские войска по населенным пунктам ДНР, также погибли и пострадали мирные жители.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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