 

Мнение: От объявления до отмены

10.06.2022, 23:10, Разное
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Просто общество встало на путь выздоровления и те, кто привык безнаказанно гадить обществу на голову внезапно обнаружили, что если плевать в общество, то общество утрется, а вот если общество начнет фигурально плевать в ответ, то внезапно начинают отменять концерты, а "творческая элита" и "люди со светлыми лицами" начинают убегать за границу.

Тем, кто остается важно понимать, что это больше не улица с односторонним движением.

Так что да, действительно зафиксируем – в июне 2022-го года время, когда Гребенщиков мог безнаказанно гадить на голову общества, закончилось.

Источник: Colonel Cassad



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