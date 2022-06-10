Мнение: От объявления до отмены

Просто общество встало на путь выздоровления и те, кто привык безнаказанно гадить обществу на голову внезапно обнаружили, что если плевать в общество, то общество утрется, а вот если общество начнет фигурально плевать в ответ, то внезапно начинают отменять концерты, а "творческая элита" и "люди со светлыми лицами" начинают убегать за границу.

Тем, кто остается важно понимать, что это больше не улица с односторонним движением.

Так что да, действительно зафиксируем – в июне 2022-го года время, когда Гребенщиков мог безнаказанно гадить на голову общества, закончилось.

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