Мнение: Дефицит бутылок в Германии, непозволительная роскошь и удвоение цен на электричество

1. Немецкий национальный напиток оказался под угрозой. Варить-то его пока есть из чего, однако сырьё вздорожало и цены на пиво растут. А хуже всего то, что скоро бутылочное пиво будет некуда заливать (ссылка):



Немецкие пивоварни предупреждают, что этим летом может возникнуть нехватка пивных бутылок из-за роста производственных затрат и нехватки водителей грузовиков. Ситуация «чрезвычайно напряженная», заявил глава Федерации пивоваров Германии немецкой газете Bild. По словам отраслевого эксперта, нехватка стеклянных бутылок в основном коснется малых и средних пивоваренных заводов.

Пивоварам приходится платить за новые стеклянные бутылки на 80% больше, чем год назад. Стоимость пива также растет. Представитель стекольной промышленности сообщил Bild, что одной из причин дефицита является рост цен на энергоносители, что приводит к увеличению стоимости производства стеклянных бутылок.

Напомню, что из-за подорожания энергии под угрозой также оказалось немецкое производство стекла для солнечных батарей (ссылка). Даже если проблему решат, цены всё равно вырастут. Так что зелёная энергетика Германию вряд ли спасёт от понижения уровня жизни.

2. Немцы продолжают искать способы сэкономить. Высокие цены на российский газ в Европе привели уже к кратному росту и без того недешёвых коммунальных услуг.

Ранее власти призвали население реже мыться. Но особенно дотошным экономам этого показалось мало. Раньше они предлагали принимать душ пореже, не каждый день, и мыть не более 4-х частей тела за раз. Теперь они дополнительно указывают, что некоторым частям тела следует уделять поменьше времени (ссылка):



Bild сообщил немкам, что из-за повышения коммунальных платежей в стране самоудовлетворение в душе стало «роскошью».

Автор статьи пришёл к выводу, что на этот процесс жительницы Германии тратят в среднем 660 минут в год, а это огромные дополнительные расходы на горячую воду.

«Честно говоря, кто может себе это позволить? Поэтому мастурбация с насадкой для душа — чистая роскошь», — говорится в публикации.

В Германии, как известно, проблемы с рождаемостью. Как знать, может быть, невольное упрощение жизни и поможет немецким парам стать ближе друг к другу. С другой стороны, на мытьё детей также уходит много воды…

3. Для России новости из Германии – как с другой планеты. Здесь, в России, мы можем наслаждаться базовыми благами цивилизации, не высчитывая каждую копейку.

А вот у немцев всё плохо не только с газом и водой, но и с электричеством. Цены на него уже выросли в два раза (ссылка):

Федеральное объединение предприятий в сфере энергетики и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило жителей Германии, что в ближайшее время в стране вырастут цены на газ и электричество. На данный момент немцы платят за них в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Председатель правления объединения Керстин Андреэ заявила, что с начала 2021 года в четыре раза выросли оптовые цены на электроэнергию, а на газ — почти в пять раз. Затраты поставщиков на закупки повысились в последние несколько месяцев. «Однако чем дольше уровень цен будет оставаться высоким, тем больше оптовые цены будут отражаться в тарифах, а также будут влиять на них в долгосрочной перспективе», — заявила Андреэ.

Как видно, немецкие поставщики коммунальных услуг поднимают цены постепенно, чтобы лягушки варились медленно и не вздумали выпрыгнуть из котла. Иначе разъярённое население могло бы и снести местные власти, несмотря на весь немецкий флегматизм и законопослушность.

Если так пойдёт дальше, возможно, что в 2023 году коммуналка в Германии будет стоить уже не в два, а в 3-4 раза больше, чем в 2021-м.

Интересно, что сказали бы наши недовольные, если бы в России за пару лет стоимость ЖКХ выросла бы в несколько раз?