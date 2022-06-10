Мнение: Супружеское неравенство

Прочитала вчера пост на главной. Мне в рубрику такое не пишут, боятся.

Женщина недовольна, что свекровь после смерти свекора приехала погостить к ним и застряла на 4 месяца.

Когда свекровь заикнулась, что неплохо бы привезти ей теплые вещи, намереваясь задержаться на осень, а то и зиму, невестка не выдержала и грубо выгнала надоевшую мужнину мать.

Мать вскоре заболела, героиня забеременела на ЭКО, а с мужем теперь раскол, тот обвиняет жену в сердечной болезни матери и ухаживает за той вместо заботы о беременной жене.

Тетки в комментариях, обсуждая героиню, разделились на две группы. Одни считали, что героиня права, другие считали, что слишком долго терпела. Те и другие склонялись к тому, что мужа надо выгнать тоже, раз он такой.

К сожалению, это типичная женская позиция в нашей стране, поэтому количество матерей-одиночек и чайлдфри будет расти.

Самое главное, что бросается в глаза – это абсолютное, то есть полное исключение из сценария мужа.

Ни героиня, ни автор, ни обсуждающие пост тетки даже не помыслили в эту сторону: конфликт матери и жены должен решать муж и только он.

Муж в представлении большинства наших женщин – это неодушевленный предмет.

Поэтому его мнение и его участие в ситуации даже не рассматривается.

Никому ни разу даже в голову не пришло, что муж является главной вершиной в данной ситуации, поскольку свекровь – его мать, а героиня – его жена. Между собой свекровь и жена связаны посредством мужа, только благодаря ему они оказались в одном помещении.

В тот самый момент, когда жена почувствовала дискомфорт от проживания в доме свекрови, то есть когда ее готовность поддержать мужа и его мать стала меньше, чем дискомфорт, она должна была обсудить эту ситуацию с мужем.

Именно муж должен был разруливать конфликт интересов между матерью и женой.

Более того, лишь он один и мог это сделать.

Если жена выгоняет из дома мать мужа, она становится врагом не только свекрови, но и мужа.

Даже если он сам хотел выпроводить мать, но ее выгнала жена, эта жена унизила его и оскорбила его семью.

То есть жена не имеет права обращаться с матерью мужа как с отбросом общества и указывать ей на дверь.

Особенно если она собирается жить с мужем дальше и даже делать совместных детей.

Это очевидная и прозрачная вещь.

Жена не имеет права вести себя так, будто муж – бессловесный раб, а всем в доме и им самим распоряжается она.

Она может тет-а-тет капать мужу на мозг, просить его как-нибудь решить вопрос с матерью и даже требовать (если готова подкрепить свой ультиматум действиями), но сама выгонять его мать не может. Будь это даже ее собственная квартира, нет. А если это совместная собственность с мужем, тем более.

Штурманши часто жалуются, что мужчины в таких ситуациях шлангуют, поэтому приходится все брать в свои руки.

Мужчинам нужно увидеть, что шланг в такой ситуации – не экологичен. Чем дольше вы шлангуете, тем более вероятен неблагоприятный исход конфликта, причем для всех трех сторон и даже четырех, если уже есть ребенок.

Но мужской шланг для выбора действий жены ничего не меняет. Единственный, к кому может обращаться она в такой ситуации, это муж.

Если муж шлангует, значит пытается оттянуть решение, увильнуть от сложного выбора. Самому ему жить с мамой не так неудобно, как его жене, а может быть и вовсе нормально.

Возможно мужу приходила в голову мысль – пожить с матерью после смерти отца, либо пожить на два дома. Но это решение наверняка не устроило бы жену. Возможно началась бы истерика от одного только его предложения: бросить на произвол судьбы ее драгоценные телеса. Началось бы именно то, что звучит и сейчас в комментариях: надо выгнать такого плохого мужа.

Получается замкнутый круг.

Чем деспотичней и эгоцентричней жены, тем чаще шлангуют мужья, боясь показать свою волю. И чем больше шлангуют и избегают конфликтов мужья, тем деспотичней и грубей жены. Они “вынуждены” так себя вести, потому что муж – рохля и не может ничего сам.

“Пусть моя мама живет с нами год или хотя бы полгода”, – хотел бы, например, сказать муж.

Представьте себе наполняющиеся кровью глаза его жены.

“Давай я поживу со своей мамой эти полгода?”

Еще хуже. Хотя и мужа наверное жаба душит платить ипотеку, а в квартире не жить.

“Давай я куплю ей садовый домик или сделаю в ее квартире хороший ремонт, чтобы поднять ей настроение после смерти папы?”

Здесь даже представить сложно, как разоралась бы жена, что у нее отнимают законные деньги ее крепостного.

Нет ни одного желаемого решения, кроме: “Да, дорогая, завтра я потребую, чтобы мама съехала”, которое хотела бы услышать жена.

Вот поэтому муж и молчал.

Маму выгонять он не хотел, хотя и понимал, что жена недовольна.

Но прятал голову в песок и надеялся, что как-нибудь оно само рассосется.

Не рассосалось.

Теперь у мамы инфаркт, у него муки совести и обида на жену, а беременная супруга ненавидит его за то, что он – немужик. Должен ей прислуживать, а не маме.

Понятно, друзья, что, не считая супруга субъектом воли и не уважая его территорию, в том числе его семью, его интересы, его право на общую жилплощадь, нельзя сохранить брак?

И рожать ребенка тоже не стоит скорее всего.

Расскажите подобные истории из жизни своих знакомых.

Понятно, что дети от другого брака и родители – это территория супруга, с которой надо считаться?