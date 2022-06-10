Во Франции приняли решение ввести продуктовые чеки для малоимущих

Власти Франции объявили, что с 2023 года введут продуктовые чеки для граждан с низкими доходами, рассказал министр-делегат по вопросам общественных счетов при Минфине республики Габриэль Атталь.

«Целью введения продуктовых чеков является поддержка французов, у которых нет средств на местные продукты… Мы продолжаем работу по введению чеков с министром сельского хозяйства и надеемся, что сможем ввести эту меру в 2023 году», – передает РИА «Новости» слова Атталя, сказанные в эфире радиостанции France Info.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в конце марта говорил о том, что будут введены на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом. Также он предложил разработать срочный план для борьбы с продовольственным кризисом.

Как ранее сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая.

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