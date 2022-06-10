Пушилин наградил спасшую танкиста ДНР жительницу Волновахи

Еще до освобождения Волновахи от украинских сил местная жительница Светлана Щербина укрывала танкиста ДНР Евгения Донченко, чей танк был подбит, сообщил глава республики Денис Пушилин, вручив медаль «За отвагу» Щербиной и еще двум жителям ДНР.

Щербина укрывала в своем доме военнослужащего ДНР около двух недель. Как рассказал Пушилин, женщина «приютила и тем самым спасла жизнь танкиста». Позднее Донченко «было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики», сообщается на сайте главы ДНР.

«Поступок? Да, поступок! Подвиг? Я считаю, да. Потому что если бы это выявили, то не только Евгению пришлось бы несладко, но, безусловно, и Светлане Васильевне», – сообщил Пушилин, добавив, что «поступок – это определение своей позиции в отношении того, что происходит, происходило все эти восемь лет и еще, к сожалению, пока не завершено до конца, но тем не менее с этим со всем разберемся».

Когда Щербину спросили, как она решилась спасти танкиста, женщина ответила: «Вообще не было мыслей. Какие могут быть мысли? Стреляют и стреляют. Ребенок когда бежит, надо помочь. Падает бабушка – надо поднять. Бежит человек – надо помочь, если просит о помощи. Я считаю так».

Также был награжден начальник караула 13-й пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки МЧС ДНР Даниил Сидоренко, который 8 июня «вынес ребенка из горящего дома». Дом загорелся в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Сам Сидоренко заявил, что не считает свой поступок подвигом: «У нас девиз: «Предотвращение. Спасение. Помощь». Выехал на место, поступило обращение от плачущей матери. Не раздумывая пошел в дом, вынес ребенка и побежал дальше».

Пушилин отметил, что «МЧС на высоте и закрывает достаточно широкий спектр задач, которые перед нами сейчас стоят». Он заявил, что «это ежедневный формат работы, потому что террористы обстреливают города и районы, где нет никаких военных объектов – там просто живут люди, женщины с детьми гуляют на улицах».

Кроме того, медаль получил учащийся мариупольской школы №53 14-летний Арсен Попов, который выносил раненых бойцов, когда шли бои в Мариуполе, а также «помогал в госпитале», «разбирал завалы». Пушилин заявил, что «это вот та позиция – гражданская, личная – не остаться в стороне», и призвал молодого человека не стесняться и рассказывать сверстникам о своих делах, ведь «это, может, будет для кого-то инструкция».

«Что вас объединяет? По сути, вы совершили поступки, которые являются очень достойными. Достойными по-человечески, и, безусловно, о них должны знать люди. И здесь еще один момент: они должны быть отмечены со стороны государства», – сказал Пушилин.

Напомним, Волноваху освободили в марте. В мае вице-премьер Марат Хуснуллин посетил город для оценки объема восстановительных работ. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы, Свердловской области и республики Ингушетия совместно с Ногинским спасательным центром МЧС РФ и с Государственным центральным аэромобильным спасательным отрядом МЧС РФ «Центроспас» с 1 июня помогали жителям в восстановлении города.

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