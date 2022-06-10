 

Пустите взад? – Личное мнение

10.06.2022, 21:45, Разное
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Максим Галкин заявил на одном из концертов в Израиле, что его не пустят в обратно.

«Всё равно обратно не пустят», — поделился юморист.


Фото: Соцсети

Возможно, конечно, это Максимка так пошутил — юморист всё-таки! — но я задумалась.

А с чего это гАлкин вообще взял? Откуда такие мысли?

Лично у меня нет сомнений, что Галкина, как выпустили, так и впустят — в строгом соответствии с законами.

Границы с Израилем, вроде как, открыты. Самолёты летают. Даже визу Максиму получать не нужно.

Да и что вообще такое может означать — «обратно не пустят»? Встанут у трапа и скажут: «Не пустим»?

По-моему, бред какой-то, а не мысли взрослого человека. Тем более, жена у него — любимица какой-то части страны. Налоги, вроде, артист платил. Недвижимость, опять же, на территории страны имеется.

Пустить-то пустят, но вот беда — имею опасения полагать, что на концерты к нему народ массово не пойдёт. А нет концертов — нет денег. Нет денег — как жить?

Так что, Максим, не надо строить из себя не пойми кого. Не тянешь на это. Ну, а если финансы считаешь, прикидываешь, на что будешь жить — это другое.

Как считаете? Лично я недоумеваю.

Источник: Лена Миро



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