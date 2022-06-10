Мнение: Поддержка России китайцами, национальная модель КНР и юаневые сбережения

1. На Западе продолжают кормить своё население, а заодно и нашу оппозицию, сказками про то, что весь мир якобы против России. Однако западные аналитики давно уже признали, что это чушь, что антироссийская информационная кампания в мировом масштабе провалилась. Негативное отношение к России доминирует почти исключительно в западных странах (ссылка).

Это подтверждается западными «демократическими» опросами, согласно которым большинство населения в азиатских странах, и также в некоторых европейских, выступает за сохранение экономических отношений с Россией (ссылка):



По данным опроса Democracy Perception Index 2022, больше всего сохранить экономические отношения хотят жители Китая, Индонезии, Греции, Вьетнама и Венгрии.

Но в списке явно не хватает еще и других стран (опрос в которых, судя по всему, не проводился) — Сербии, Беларуси, Монголии, Ирана, Кубы и Никарагуа, возможно Индии и некоторых других.

2. Блогер Павел Шипилин рассказывает, чем, по его мнению, китайская национальная модель государства отличается от европейской, и чем она похожа на российскую (ссылка):

Ханьцы (а это и есть китайцы в нашем понимании) составляют 90 процентов населения Поднебесной, несмотря на то, что люди говорят на разных языках. Не просто на диалектах, как, например, мы с украинцами и белорусами, а на совершенно разных. Они не понимают друг друга, хотя города могут находиться километрах в 60–100 друг от друга. В провинции Юньнань (по площади крупнее Германии, между прочим), граничащей с Мьянмой, живут бирманцы, говорят на бирманском языке и совершенно непохожи внешне на китайцев, но тоже считают себя ханьцами. Некоторые ханьцы называют себя маньчжурами или монголами, но лишь для того, чтобы получить льготы для малых народов.

В нашем же сугубо западном представлении именно язык объединяет и создает нацию. Поэтому в Европе так много государств, в том числе небольших вроде Дании, Нидерландов или Австрии. Или почти искусственно созданной Бельгии. Для нас это нормально и не вызывает недоумения.

Когда европейцы колонизировали Китай в 19 веке, предпринималась попытка раздробить страну на более мелкие, как принято в Старом Свете, но дело не пошло. Поднебесная осталась огромной империей, где живут разные народы, говорят на разных языках, но считают себя единым целым. Национализм, а тем более нацизм у ханьцев не прижился.

А вот в Европе, наоборот, все века шла борьба за суверенитет больших и малых народов. И процесс, конечно, не закончен, все нынешние границы — явление временное. При удобном случае корсиканцы, баски и прочие норманны запросто провозгласят независимость и отделятся от ныне существующих государств. Может, через сто лет, может, через пятьсот.

То есть европейские страны беременны национализмом по определению. А перерождение его в нацизм происходит, когда этому способствуют исторические условия и если появляется харизматичный лидер.

Россия находится между этими двумя концептуально разными принципами государственного устройства. С одной стороны, своими размерами и стремлением жить под одной крышей одной большой, но очень пестрой, разноязыкой и многорелигиозной семьей мы напоминаем Китай. С другой, на нас оказывает влияние Европа, поэтому то одни, то другие борцы за свободу хотели бы отделиться вместе с территорией.

3. Мир изменился. Раньше финансовые эксперты обсуждали, стоит ли вкладываться в доллар, евро, фунты или йены. Теперь всё чаще звучит предложение вкладываться в китайский юань (ссылка):

Поведение россиян на валютном рынке в последние годы свидетельствует о том, что укрепление рубля может увеличить спрос на валютные накопления. Потребность физлиц в приобретении долларов и евро по ряду причин сократилась, а естественным кандидатом для диверсификации валютных сбережений россиян становится китайский юань.

Диверсификация валютных сбережений — стратегия понятная и популярная. Но далеко не факт, что сейчас, в 2022 году, она будет столь же разумной, как и в 1992.