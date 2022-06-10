Консорциум во главе с «Ваухаус» стал победителем конкурса на лучший проект реновации «Горской»

Члены жюри и эксперты во время пресс-конференции медиагруппы «Патриот» обсудили итоги международного конкурса на проект редевелопмента промзоны «Горская».

Победитель конкурса был определен 8 июня. Им стал проект консорциума во главе с компанией«Ваухаус». В составе консорциума также были специалисты COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix& Partner ZT GmbH и PwC.

Директор российского офиса COOP HIMMELB(L)AUА Андрей Крылов отметил, что все участники консорциума действовали, как единая команда и вместе смогли завоевать победу.

«Думаю, мы победили благодаря профессионализму консорциума. Компания «Ваухаус» — великолепная российская фирма, специализирующаяся на урбанистке, архитектуре, различных градостроительных решениях. Моя компания образовалась в 1967 году. Она известна знаковыми объектами по всему миру. В частности, работает в России: в Севастополе, Кемерово. Великолепная «Прайсвотерхаус» сделала нам отличную финансовую модель. Этот симбиоз помог нам выиграть», — сказал представитель команды победителей.

Геннадий Корупятник, гендиректор «Мегалайна»,заявил, что полностью удовлетворен итогами конкурса — они оказались даже лучше, чем ожидалось.

«Конкурс превзошел все наши ожидания. По мнению всех участников процесса, особенно наблюдательного совета, членов жюри, он имел беспрецедентный характер в принципе. В нем приняло участие очень большое количество конкурсантов. На заключительном этапе — порядка 26 консорциумов, 13 отдельных участников. В первоначальном варианте было в том числе 13 международных компаний. В дальнейшем из-за известных геополитических причин часть все-таки выпала, но большая часть осталась. В финал попало три наиболее сильных участника», — подчеркнул Корупятник.

После начала реализации проекта «Горская», компания «Мегалайн» планирует добиться для этой территории получения статуса особой экономической зоны. Это стало бы важным шагом для развития Петербурга.

«Нужно придать «Горской» статус особой экономической зоны. Не зря у нас был Андрей Шпиленко (директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ РФ — Прим. ред.). Он сказал, что у него есть целая линейка инструментов. И как только будет понятно, что проект начал реализовываться, сразу задействуем все рычаги, чтобы начать работать над предоставлением возможностей для новых резидентов — чтобы зона развивалась. Многое будет зависеть от города, от его отношения — как он нас примет», — подчеркнул гендиректор «Мегалайна».

Согласно проекту, заброшенная промзона«Горская» полностью преобразится. На территории 4 кластеров будут размещены IT-деревня, современные склады формата Light Industrial, культурный центр, а также гостиницы и места для развлечений и отдыха. Там появятся 18 тысяч рабочих мест.

На ПМЭФ-2022 планируется устроить презентацию проекта-победителя реновации «Горской». Все желающие смогут ознакомиться с его нюансами 16 июня. На ПМЭФ-2021 Смольный и «Мегалайн» подписали соглашение о развитии территории «Горской» в присутствии губернатораАлександра Беглова.