 

Мнение: ВТОЦ приравняли к ДНР и ЛНР?

10.06.2022, 20:50, Разное
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Верховный суд Татарстана постановил ликвидировать «Всетатарский общественный центр» как экстремистскую организацию.

Решение было принято на основании экспертизы выстпулений активистов ВТОЦ еще в 2019 году, на митинге, посвященном памяти защитников Казани при взятии города Иваном Грозным. Специалисты обнаружили в выступлениях признаки возбуждения ненависти к русским, а деятельность самого центра, по их мнению, «направлена на пропаганду идей независимости Татарстана как самостоятельного государства».

Между тем, еще в декабре 2021 года Вахитовский районный суд Казани признал ВТОЦ виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Причиной для возбуждения дела стало выступление доктора биологических наук Абдуллазяна Залялова на митинге в День памяти защитников Казани (Хәтер көне) 15 октября. В его заявлении «было обращение к Госсовету РТ, чтобы за татарами закрепили статус государствообразующего народа наравне с русским» . Через два дня минюст приостановил деятельность ВТОЦ в связи с осуществлением экстремистской деятельности (подробности здесь).

Все-таки остаются вопросы. Почему на самом деле ликвидировали ВТОЦ?

За то, что требовали закрепить за татарами статус государствообразующего народа наравне с русским?  Или «за пропаганду идей независимости Татарстана как самостоятельного государства»?

Если все-таки за пропаганду идей, выходит, что ВТОЦ приравняли к ДНР с ЛНР? ДНР с ЛНР не только пропагандировали, а вполне себе реализовали идею независимости от Украины и образования вроде бы «самостоятельных государств»? Так получается?

По мне так не надо было чесать там, где не чешется. ВТОЦ уже и так уже почти самоликвидировался, мероприятия ВТОЦ собирали несколько десятков, максимум сотню сторонников….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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