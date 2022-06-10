Мнение: Письмо: “Свекровь была почти как подруга”

Вот эта автор уже писала мне про эту ситуацию, я не опубликовала, но запомнила.

Ситуация очень сложная.

Но это не значит, что нет ответа на все вопросы автора и нет решения задачи.

Все это есть. Правильная настройка локуса контроля позволяет решить любую задачу и получить однозначный ответ.

Но предлагаю сначала вам попробовать, я присоединюсь. А если кто-то правильно все напишет, отмечу обязательно. И если никто не напишет верно, тоже обязательно напишу.

Автор хоть и пишет, что ситуация похожа на описанное в предыдущем посте, но нет, совсем не похожа.

Пробуйте, друзья.

me_high_love

Здравствуйте, Эволюция!

Моя история про отношения со свекровью чем-то похожа на историю из последнего поста “Супружеское неравенство”.

До недавнего времени отношения мои со свекровью были просто отличные. Мы вместе ходили по магазинам, делали ремонт, отстраивали дачу. Она для меня была почти как подруга, если не ближе.

Мы живём в соседних квартирах, на одном этаже. Раньше эти квартиры воспринимались, как одна, двери всегда были открыты. Она ко мне приходила утром попить кофе, я к ней вечером посидеть с вином. Квартиры обе её. После свадьбы мы с мужем и сыном заняли одну, а во второй жила она с мужем (не отцом братьев) и младшим сыном М (18 лет). Через 3 года этот мужчина ушёл, оказалось, что у него несколько лет была любовница.

4 года назад в семье произошла жуткая беда. В аварии погиб наш сын. За рулём машины была свекровь. Она не включила фары (машина была моя, на ней нужно включать фары, а на её не нужно). Мужик вышел на встречку для обгона, не заметил мою машину (был вечер и дождь, а они без фар), в результате лобовое столкновение. У неё сотрясение и сломано ребро. Позже она я узнала, что в машине ехал ещё её бизнес партнёр, и, наверно, чтоб сын не мешал, она показывала ему одной рукой мультики на телефоне, ведя машину.

Первое, что сказал муж, маму нельзя винить, иначе она умрёт. И год я держалась. Мы все вместе съездили на море (я, муж, моя мама и свекровь). Все старались как-то это пережить. Через 4 месяца после аварии, мы с мужем уехали на неделю, кататься на лыжах. Вернувшись, увидели младшего брата мужа в комнате сына. Свекровь у себя начала ремонт на кухне и чтоб М не дышал пылью, его поселили к нам. М в быту просто ужасен, и первые конфликты начались почти сразу на этой почве. Я его пилила, он говорил да-да, но посуду не мыл, не убирался и пр. В итоге, дошло до того, что он перестал даже здороваться со мной. Входя в кухню, М делал вид, что меня вообще нет. Я стала разговаривать с мужем, он пытался нас помирить, но тщетно. Я предложила переехать в мою квартиру, он отказался. Сказал, что тут его дом. В итоге, через 4 месяца, когда ремонт был уже почти закончен, я спросила свекровь, когда М уедет, на что она сказала: – “Твоя мама тут жила первые 40 дней после аварии, и ничего”. Я обиделась ужасно, ушла рыдать и из-за свекрови, и из-за мужа, который не поддержал.

Потом свекровь пришла поговорить, сказала, что она молода и хочет ещё замуж. Насколько я поняла, ей самой с М очень не хочется жить. После этого разговора я перестала с ней общаться.

Муж пытался нас помирить, создал диалог в ВА, где просил нас помириться. Там я сказала, что считаю её виноватой в аварии, что это произошло из-за её несобранности.

Мужу сказала, что если М не съедет, то уеду я. М съехал, сейчас учится в другой стране, с ним у нас отношения нормальные. А вот со свекровью до сих пор не общаемся, уже 4 года, хотя по-прежнему живём в соседних квартирах.

Свекровь поздравляет меня с праздниками, недавно поздравила с рождением дочки. Я молчу. Сегодня у неё день рождения. И впервые за все это время я написала ей поздравление.

Я не знаю, как мне быть. Муж считает, что мы сами должны разобраться и ему лучше не вмешиваться, а у нас не получается.