Эксперт заявил о невозможности вернуть потерянные территории Киевом

Украина не сможет осуществить заявленную ею задачу по возвращению к статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года даже с помощью Запада, но без прямого вмешательства стран НАТО, сообщил в статье для журнала Foreign Affairs президент американского Совета по международным отношениям, бывший руководитель Бюро политического планирования Госдепартамента США Ричард Хаас.

«США отказались отправлять военных, отвергли идею бесполетной зоны над Украиной и отказались от мысли прорвать российскую блокаду украинских портов. Такая сдержанность стала проявлением мудрости, но она вновь подтверждает реальность – Украине придется воевать самой, и даже с западной помощью она, вероятно, не сможет восстановить статус-кво, который существовал до февраля, а тем более до 2014 года», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

По мнению Хаас, даже несмотря на это Киев не согласится на заключение мира с Россией, если он будет предусматривать закрепление серьезных территориальных уступок, так как западная помощь дает возможность продолжать боевые действия.

Но каждый участник конфликта должен постоянно взвешивать плюсы и минусы его продолжения с потерями и возможными приобретениями, считает эксперт.

«Уступка территории ради мира может быть, а может и не быть привлекательным вариантом для Украины; ответ зависит от того, о каких территориях и в каком размере идет речь… Предсказать все это сложно», – указывает эксперт.

—