 

Херсонские власти приказали бойцам ВСУ сдаться и сложить оружие

10.06.2022, 20:34, Новости дня
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Украинским военнослужащим в Херсонской области следует добровольно сдаться и явиться в военную комендатуру, где сдать оружие и боеприпасы, соответствующий приказ подписал военный комендант региона.

«Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений. Те же, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещенных предметов: оружия, в том числе его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», – говорится в сообщении в Telegram-канале «ВГА Херсонской области».

Отмечается, что приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан еще 9 июня.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область отметит День РФ вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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