 

В России намерены исключать из реестра социальных НКО за фейки об армии

10.06.2022, 20:34, Новости дня
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Минэкономразвития РФ поддержало критерии исключения НКО, ведущих антироссийскую деятельность, из реестра социально ориентированных, сообщила председатель центрального совета сторонников партии «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

На заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере НКО при комитете ГД по развитию гражданского общества Занко подчеркнула, что критерии исключения из Реестра СО НКО четко регламентированы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По ее словам, исключаться из Реестра предполагается только НКО, признанные судом виновными в нарушении одной из трех статей КоАП: злоупотребление свободой массовой информации, дискредитация использования Вооруженных Сил России, нарушение порядка проведения митингов. Исключение из Реестра будет происходить только после вступления в силу решения суда.

«Поддержка некоммерческих  организаций и добровольчества является одним из приоритетов нашего государства. Более того, это закреплено в основном законе нашей страны – в Конституции. Мы видим, как с каждым годом меры поддержки становятся более масштабными. Например, в период коронавируса для НКО, входящих в Реестр, были предусмотрены различные меры поддержки, включая льготы по налогообложению. Но давайте зададим себе вопрос: если НКО получает поддержку государства, может ли она распространять недостоверную информацию о нашей армии, призывать на несанкционированные митинги, публично оскорблять защитников Отечества? А такие НКО, к сожалению, есть. Выработали с членами рабочей группы четкие и объективные критерии исключения из Реестра СО НКО», – подчеркнула Занко.

Депутат отметила, что в ходе заседания рабочей группы критерии исключения из Реестра стали предметом дискуссии.

По словам ответственного секретаря Совета по правам человека Александра Точенова, государство должно сохранять порядок и законность, и это нужно делать, главное – не навредить благим делам.

«Предлагаем не исключать НКО из Реестра сразу, а для начала вынести такой организации предупреждение. Если некоммерческая организация повторно нарушит законодательство, ее следует исключить», – отметил он.

Заместитель председателя научного совета открытого акционерного общества «Всероссийский центр изучения общественного мнения» Иосиф Дискин добавил, что если организация нарушила действующее российское законодательство, то такое НКО должно быть закрыто. «Мы не можем быть снисходительными к тем, кто нарушает законы нашей страны», – сказал он.

Занко также поблагодарила членов рабочей группы за активное участие в обсуждении законопроекта об уравнивании в правах общественных движений и организаций в части принятия ряда управленческих решений. Документом предлагается снижение бюрократической нагрузки, например, утверждение ежегодной бухгалтерской отчетности можно будет проводить без Съезда. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу.

Ранее Занко заявила, что выступающие против РФ НКО необходимо лишить государственной поддержки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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