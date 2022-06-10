Мнение: СТРИМ №15. О перспективах РФ

Уточнил тему предстоящего стрима – я ведь совсем забыл, что буквально через 2 дня у нас типа праздник, приуроченный, между прочим, к дате провозглашения суверенитета РФ и ее фактическому выходу из состава СССР, что послужило, собственно, спусковым крючком и главным пинком, приведшим к развалу СССР. Другими словами – это должна быть воистину ЧЕРНАЯ ДАТА в календаре у всех и всяческих истинных совков, до сих проливающих горькие слезы по поводу “величайшей геополитической катастрофы” типа 20 века.

А для меня, наоборот – это всегда был хороший праздник. Сейчас, правда, уже нет – поскольку я усомнился в том, что такое государство, как РФ, вообще нужно. Хотя и не перестал быть убежденным в том, что развал совка есть несомненное благо. Скорее нужно все-таки признать, что развал СССР давал всем хороший шанс… но по крайней мере то, что впоследствии стало РФ, этим шансом не воспользовалось, а пошло в итоге по самому тупому и бесперспективному пути – решило “возрождать” совок силой.

Вот обо всем этом, как и многом другом, поговорим в Стриме.

А пристальный взгляд злого и небритого Арестовича пусть отпугнет тех, кто собирается оставаться совком навсегда.