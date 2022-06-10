 

“Худшие мужья – программисты” – Союз женщин России представил гайд по созданию семьи

10.06.2022, 20:22, Разное
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Общественная организация Союз женщин России (СЖР) опубликовала подробную инструкцию об оптимальной стратегии поиска спутника жизни.

Как отмечают эксперты, самыми лучшими мужьями являются представители рабочих профессий, а худшими – программисты и другие специалисты IT-сферы.

Худшие мужья – программисты– Мы проанализировали сотни научных работ, провели десятки глубинных интервью и пришли к однозначному выводу – профессия партнёра является ключевым фактором семейной жизни. Если ваш спутник работает руками, например, слесарем, сантехником или грузчиком, вы можете быть спокойны за погоду в доме. А вот если он освоил новомодную нынче профессию программиста, то нормальной обстановки у домашнего очага не будет. К сожалению, работа за компьютером убивает в людях всё человеческое, – заявила заместитель главы СЖР Василиса Махова.

В ближайшее время общественники планируют открыть горячую линию “Скажем НЕТ диктатуре программистов”, на которую смогут обратиться женщины, физически и морально пострадавшие от насилия айтишников.

Кроме того, СЖР планирует добиться ужесточения контроля правоохранительных органов за семьями программистов. Соответствующие поправки в Семейный кодекс могут быть вынесены на голосование уже в конце 2022 года. В случае их принятия органы опеки и участковые уполномоченные полиции будут не реже одного раза в неделю осуществлять проверки таких семей для профилактики домашнего насилия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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