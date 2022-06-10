“Худшие мужья – программисты” – Союз женщин России представил гайд по созданию семьи

Общественная организация Союз женщин России (СЖР) опубликовала подробную инструкцию об оптимальной стратегии поиска спутника жизни.

Как отмечают эксперты, самыми лучшими мужьями являются представители рабочих профессий, а худшими – программисты и другие специалисты IT-сферы.

– Мы проанализировали сотни научных работ, провели десятки глубинных интервью и пришли к однозначному выводу – профессия партнёра является ключевым фактором семейной жизни. Если ваш спутник работает руками, например, слесарем, сантехником или грузчиком, вы можете быть спокойны за погоду в доме. А вот если он освоил новомодную нынче профессию программиста, то нормальной обстановки у домашнего очага не будет. К сожалению, работа за компьютером убивает в людях всё человеческое, – заявила заместитель главы СЖР Василиса Махова.

В ближайшее время общественники планируют открыть горячую линию “Скажем НЕТ диктатуре программистов”, на которую смогут обратиться женщины, физически и морально пострадавшие от насилия айтишников.

Кроме того, СЖР планирует добиться ужесточения контроля правоохранительных органов за семьями программистов. Соответствующие поправки в Семейный кодекс могут быть вынесены на голосование уже в конце 2022 года. В случае их принятия органы опеки и участковые уполномоченные полиции будут не реже одного раза в неделю осуществлять проверки таких семей для профилактики домашнего насилия.

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