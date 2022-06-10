Мнение: Потери армии ДНР с 18.02 по 09.06.2022
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"Лост Армор" о потерях армии ДНР.
Потери армии ДНР с 18.02 по 09.06.2022
Данные по потерям личного состава ДНР:
Итог с начала активной фазы боевых действий – 2057 погибших и 8526 раненых. Общие потери за 16 недель – 10583 человек (то есть около 50% состава 1 АК на начало года).
Среднесуточные потери постепенно снижаются за весь период и составляют:
– безвозвратные – 18,5 ежесуточно;
– санитарные – 76 ежесуточно;
– общие – 94,5 человек ежесуточно
https://t.me/lostarmour/456 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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