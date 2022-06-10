 

Мнение: Потери армии ДНР с 18.02 по 09.06.2022

10.06.2022, 20:16, Разное
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"Лост Армор" о потерях армии ДНР.

Потери армии ДНР с 18.02 по 09.06.2022

Данные по потерям личного состава ДНР:
Итог с начала активной фазы боевых действий – 2057 погибших и 8526 раненых. Общие потери за 16 недель – 10583 человек (то есть около 50% состава 1 АК на начало года).

Среднесуточные потери постепенно снижаются за весь период и составляют:
– безвозвратные – 18,5 ежесуточно;
– санитарные – 76 ежесуточно;
– общие – 94,5 человек ежесуточно

https://t.me/lostarmour/456 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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