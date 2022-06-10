Моя грудь прекраснее страшных рож! – Личное мнение

«Моя грудь прекраснее этих страшных рож!» — заявила Настенька Волочкова, комментируя инцидент в аэропорту с демонстрацией своих сомнительных, на мой взгляд прелестей, сотрудникам полиции.



Фото: Соцсети

Впрочем, грудь была далеко не единственным аргументом, который привела Настенька в качестве установки своего превосходства над окружающими.

Были ещё и микроскопические трусики, кольцо с турмалином параиба за 60 миллионов, отдых на Мальдивах и загар.

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«Да вы завидуете просто тому, что я с Мальдив прилетела… И я да: вынуждена свою грудь показать. Да, у вашей жены такой нет. Вы не видели такого ни загара, ни красоты».

Это же ужас — так жить: определять свою ценность на основании того, что у тебя есть из того, чего нет у других. Ну, и соответственно, чего у тебя нет из того, что есть у кого-то ещё.

У меня есть кольцо за 60 миллионов, а у тебя нет — значит, я лучше тебя и в моменте чувствую себя хорошо. У тебя — красивая грудь, а у меня — нет. Значит, я хуже тебя и чувствую себя ужасно.

Волочкова не знает и не может знать, какая грудь у жены мужчины, которому она продемонстрировала свою. Но ей, чтобы обрести почву под ногами в стрессовой ситуации, просто необходимо установить превосходство над окружающими, заверив, прежде всего, себя саму, что у неё и грудь — лучше, и каменюка — дороже.

Причина такого поведения — в низкой самооценке, помноженной на плохое воспитание.

Именно низкая самооценка заставляет вас сравнивать себя с окружающими, определяя, в чём вы их, как вам кажется, превосходите, и в чём они превосходят вас.

Человек с высокой самооценкой никогда не сравнивает себя с окружающими. Нет нужды.

Высокая, адекватная самооценка — прямое следствие любви к себе.

«Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится».1-е послание Коринфянам.

А Настя несмотря на свой турмалин за 60 миллионов и мальдивский загар живёт в настоящем аду. И ад этот, который у неё внутри, уже прорывается наружу и отчётливо читается буквами характерных отёков на её некогда красивом лице.

Как жаль. Как же жаль.

А вам? Почему?

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