 

Мобильные кабинеты красоты и здоровья для собак заработали в 29 районах Москвы

10.06.2022, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В прошлом году в Москве всерьез взялись за решение проблемы собачьих площадок, поскольку большинство существующих зон для выгула домашних животных – устаревшие и некомфортные. В рамках программы “Питомцы в Москве”, которая является одним из направлений “Моего района”, в столице обустраивают собачьи площадки нового поколения. При проектировке таких мест учитываются пожелания горожан и рекомендации кинологов из Российской кинологической федерации.

Площадки обустраиваются в 29 районах в 10 округах города. Некоторые зоны создаются с нуля на месте пустырей, а другие реконструируются. В последнем случае полностью меняется оснащение, ограждение, покрытие и система дренажа.

Кстати, в местах, где появятся новые площадки для питомцев, с 10 июня на радость собачникам заработали мобильные пункты груминга и ветеринарии. Услуги оказываются бесплатно. Необходима предварительная запись. Она осуществляется на сайте pro-raion.ru.

Для владельцев собак доступные такие услуги, как стрижка челки, создание прически, уход с помощью профессиональной косметики, подбор груминг-инструментов для домашнего ухода. Посетив ветеринара, хозяева могут получить консультации по содержанию и кормлению питомцев, а также узнать, какие исследования необходимо провести. Животные пройдут базовые процедуры: например, им подстригут когти стрижка и почистят уши.

Напомним, первые современные площадки для домашних животных в рамках программы “Мой район” были открыты в прошлом году в четырех районах Москвы: Можайском (Беловежская улица, 81), Лосиноостровском (Анадырский проезд, 47к1), Ясеневе (улица Айвазовского, 5к1) и Северном Медведкове (Студеный проезд, 1А ст3).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил крупные проекты благоустройства Южного административного округа, которые будут реализованы в 2022 гоюу. Например, там появится территория, на которой владельцы собак смогут выгуливать своих любимцев. Также в округе планируется обустройство автомобильных парковок и озеленение территорий. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.20 / Российские детдома оборудуют автоматизированными системами приёма-выдачи детей

02.03.22 / Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Джейсон Момоа и Колин Фаррелл на мировой премьере “Бэтмена”

10.06.22 / Власти Великобритании хотят ежегодно повышать на год возрастной ценз на покупку сигарет

11.02.21 / Бренд одежды Рианны Fenty прекратил свое существование

03.06.21 / Диана Шурыгина в рамках ПМЭФ рассказала школьникам об эффективных моделях ведения бизнеса

14.07.21 / В Москве поливальные машины вместо воды будут распылять вакцину против коронавируса

02.10.20 / Версия: Евросоз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко

04.09.21 / Учёные: собаки различают умышленные и случайные действия человека

30.08.21 / Папа Римский разрешил католическим священникам иметь детей

30.08.21 / Если шатуш и балаяж надоели: какие осенние бьюти-тренды придут им на смену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика