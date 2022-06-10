Американский профессор – совершать преступления в США стало выгодно

Когда безумные теории, придуманные в американских университетах, стали определять политику государства, преступники перестали бояться наказания, отмечает историк Виктор Дэвис Хэнсон в интервью Fox News. При этом, по его словам, демократы пытаются скрыть от избирателей собственную некомпетентность, рассуждая об опасностях вездесущего белого расизма.

Большое спасибо, что нашли для нас время, профессор. К каким выводам вы приходите, глядя на всё это?

ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН, Гуверовский институт: Думаю, обычно, в нормальные времена, Такер, мы не совершаем безумств: не выпускаем (преступников. — ИноТВ) без залога, не отказываемся отдавать под суд арестованных, не выпускаем из тюрем тех, кто совершил тяжкие преступления. Об этом раньше говорили только в университетах. Критическая расовая теория, критическая теория права, критическая пенитенциарная теория…

Не знаю, в чём дело, в COVID, или в карантине, или в Джордже Флойде, или в 120-дневных беспорядках летом 2020 года, или в странных 102 бюллетенях, отправленных по почте, или в байденовской левой повестке дня. Но эти академические теории стали главенствующей политикой — урезание финансирования полиции, освобождение преступников из тюрем и так далее. Мы потеряли сдерживающий фактор.

Итак, сегодня преступник, оценивая возможную выгоду и возможные потери, говорит: «Совершить преступление — это в моих интересах. Потому что расплаты не последует». И мы с этим не справляемся.

Но если говорить об идеях превосходства белой расы, мы бы хотели увидеть какие-то данные, которые это подтверждают. Мы можем рассмотреть редкие межрасовые преступления — а это действительно редкость. Афроамериканцы совершают их против белых непропорционально часто, гораздо чаще, чем белые против афроамериканцев. Такого не могло бы быть в стране, охваченной идеями превосходства белых.

Если рассмотреть убийства и нападения с применением насилия, от 50 до 60 процентов убийств совершаются афроамериканцами, притом что они составляют всего 12 процентов населения. Белые совершают их непропорционально редко. Что касается преступлений на почве ненависти, афроамериканцы совершают их непропорционально часто, а белые непропорционально редко. Я не пытаюсь что-то из этого обосновать, просто излагаю вам данные.

Но эти данные токсичны для этих теорий. Поэтому их пытаются замалчивать, или извращать, или помещать в определённый контекст. Но мы никогда не сможем помочь тем, кому действительно нужна помощь, невинным людям во внутренних городских районах, если не остановим эту волну преступности. А она во многом связана с тем, что мужчины-афроамериканцы так или иначе чувствуют, что сдерживающих факторов

не осталось.

Что же касается идей превосходства белой расы… Мы помним, как (министр обороны США. — ИноТВ) Ллойд Остин и (председатель Объединённого комитета начальников штабов. — ИноТВ) Марк Милли раз за разом читали нам лекции на эту тему. Но вот чего они не делали: они никогда не предоставляли нам никаких данных, никогда не говорили: «Вот данные Пентагона, вот рядовой и сержантский состав. У нас эпидемия межрасовых враждебных актов, совершаемых белыми солдатами чаще, чем латиноамериканцами и так далее». Они никогда нам этого не говорили.

Но раз уж они решили зациклиться на расе и на том, насколько пропорционально представлены разные расы, что, по-моему, очень опасно в многорасовом обществе… Может быть, белые действительно больше склонны к насилию — в том смысле, что они с большей вероятностью пойдут служить в боевые подразделения. Их доля там вдвое больше, чем в целом по стране. И белые мужчины погибали вдвое чаще в Афганистане и Ираке. Никто никогда об этом не говорит. Если имеется в виду то, что они взяли оружие и пошли на врага, следовательно, они опасны… Не знаю, это ли имелось в виду.

И наконец, Такер, на ноябрьских выборах у левых нет программы. Так что мы будем слушать про (судебный прецедент. — ИноТВ) «Роу против Уэйда», про то, что Коллегия выборщиков — расистская, про филибастер, про идеи превосходства белой расы. И никогда не услышим: «Вот что мы можем сделать для энергетики, вот что мы можем сделать для сдерживания во внешней политике, вот что мы можем сделать с инфляцией». Ничего из этого. Вот в чём всё дело.

Конечно. Всё довольно просто: если вы улучшаете людям жизнь, они за вас проголосуют. Вне зависимости от цвета кожи. А если нет, то нет. Не знаю, почему они этого ещё не поняли.

ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН: И не поймут.

Пока не поняли. Виктор Дэвис Хэнсон, рад был вас видеть!

ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН: Мы не хотим возвращаться к обществу, разделённому по расовому признаку.

Нет!



ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН: Мы хотим, чтобы важен был характер, а не цвет кожи.

Аминь! Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 08 июня 2022 года.