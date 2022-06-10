Скандалы: Российские репатрианты выводят в Израиль более $3.5 млрд

Сумма, которую получит экономика Израиля благодаря российским иммигрантам составит 1% ВВП этой страны

Израильская журналистка Софи Шульман публикует крайне любопытные данные о том, кто на самом деле стал бенефициаром военного конфликта между Россией и Украиной. Согласно этой информации, с начала спецоперации в Украине репатрианты новой волны из России перевели на счета в израильских банках более одного миллиарда шекелей (около 300 миллионов долларов). Кроме этого миллиарда, еще один находится в процессе трансакции, а еще десять миллиардов шекелей стоят в очереди на перевод (около 3 млрд долларов).

Речь не только о личных состояниях репатриантов, но и о переводе в Израиль их работающих бизнесов, инвестиционных фондов и так далее, сообщает канал «Дежурный по Израилю».

Эти деньги составляют почти 1% ВВП Израиля, а стало быть (как и приток человеческого капитала из России) ещё больше ускорят экономический рост этой страны. К примеру, в прошлом году ВВП Израиля вырос на 8,1%.

Оригинал материала: “Новые Известия”