Россиян обяжут вести дневник порядочного гражданина

В качестве противодействия вредоносным и экстремистским инициативам «паспорта хорошего человека», предложенных иностранными агентами в недружественных государствах, граждан страны обяжут вести на портале Госуслуги дневник порядочного гражданина.

Проект является продолжением практики подсчета социального рейтинга гражданина федеральной целевой программы “Россия-2030”. Дневник станет основой, которая позволит рассчитать базовый рейтинг и категорию лояльности государству в будущем. Опираясь на собранные данные, государство сможет сделать жизнь граждан безопаснее.

Дневник необходимо заполнять не менее раза в день. Основные поля первого раздела включают биографическое досье, написанное от руки. Это сделано для обучения системы распознавания почерка. К обязательному ежедневному селфи, необходимому для обучения системы распознавания лиц, нужно написать девиз дня и дополнять его мыслями, которые приходят в голову, причем диктовать их необходимо лично для обучения системы распознавания голоса. Второй раздел посвящен контактам и кругу общения (графа социальных связей), третий – маршрутам перемещения и местонахождения, четвертый – условиям жизни и потребительскому интересу, и пятый – доносам на товарищей и членов семьи.

За отказ от заполнения дневника и для противодействия автоматическому его заполнению нейронными сетями будет введена административная ответственность и понижен социальный рейтинг с присвоением категории нелояльности. В дальнейшем таким гражданам будет отказано в электронном получении любых услуг торгово-сервисных предприятий и социальных сетей, включая доступ к сети интернет вне контура государственных сайтов.

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