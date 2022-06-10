 

Президенту Грузии не разрешили посетить Украину

10.06.2022, 19:00, Новости дня
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Грузинский президент Саломэ Зурабишвили заявила, что возвращается домой из Европы после серии визитов, так как правительство не разрешило ей посетить еще и Францию, Польшу и Украину. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Она сказала, что после пребывания в Италии и Бельгии планировала продолжить поездки, чтобы искать «поддержки кандидатуры Грузии» для получения страной статуса кандидата в члены Евросоюза, но правительством было заявлено, что для этого «уже все сделано».

Президент подчеркнула, что накануне Европарламент принял резолюцию с критикой Грузии, поэтому она и хотела продолжить визиты.

«Мы должны быть благодарны Украине, так как если бы не она, не рассматривали бы кандидатуры (на предоставление статуса) ускоренно», – отметила Зурабишвили.

«Возвращаюсь в Тбилиси, чтобы защищать (европейское) будущее Грузии», – сказала она.

Ранее депутат правящей «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе заявил, что резолюция Европарламента с критикой грузинского руководства и возможными санкциями против миллиардера Бидзины Иванишвили является вмешательством во внутренние дела Грузии.

Он назвал тезисы из резолюции «вмешательством во внутренние дела Грузии и непризнанием выбора большинства народа Грузии». Депутат заявил, что «угрозами санкций не испугать ни Бидзину Иванишвили, ни народ Грузии».

Напомним, более трехсот европарламентариев поддержали в среду резолюцию, в которой говорится о нарушении в Грузии свобод СМИ, также критикуется судебная система. Говорится в ней и о том, что Иванишвили якобы продолжает из-за кулис влиять на политику Грузии. Отмечается, что Иванишвили может быть связан с Москвой, хотя не приводится никаких доказательств. Власти страны высказывают разочарование несправедливой, по их утверждению, критикой и говорят, что в основу документа легли «фейки», предоставленные ЕП грузинской оппозицией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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