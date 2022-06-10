Шольц заявил, что санкции против России не снимут после окончания спецоперации

Антироссийские санкции не снимут после прекращения спецоперации на Украине, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции.

«Санкции, которые мы ввели – а сейчас это шестой пакет рестрикций, – и санкции всех других стран – это не то, что закончится, когда завершится война. Обязательное условие – изменение ситуации, улучшение обстановки», – цитирует Шольца ТАСС.

Россия должна понять, что «не может диктовать условия мира Украине», она должна вести диалог с Украиной и договориться с ней о соглашении, гарантирующем «территориальную целостность и суверенитет» этой страны.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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