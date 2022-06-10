Вместо ленты соцсетей: создаем “волшебную” коробку для заботы о своем психическом здоровье

Каждый ловил себя на том, что бездумно пользуется социальными сетями, просто потому что скучно. Мы имеем постоянный доступ к онлайн-миру, полному комментариев, отредактированных фотографий и сравнений. Может показаться, что мы идем в ногу с миром, новыми тенденциями, но вместо этого мы можем оказаться оторванными от реальности. Может ли «волшебная» коробка для заботы о своем психическом здоровье вернуть нас на землю?

Социальные сети — это зависимость

Врач-психиатр из Лондона Бенджамин Джанауэй говорит: «Прокрутка ленты в соцсетях может перерасти в зависимость. Социальные сети — это палка о двух концах, но единственное, чего не хватает в них, — это последовательности. Это хаотичный беспорядок взлетов и падений, гнева, любви, ненависти, отчаяния, потребности в признании, награде и наказании. Люди настолько погружаются в свою онлайн-персону, что могут забыть о существовании себя реального».

Всему виной… дофамин

Это может привести к проблемам с психическим здоровьем. Прокрутка ленты часто вызывает тревогу и депрессию. Мы также тратим очень много собственного времени на просмотр соцсетей. Почему? Потому что получаем выброс дофамина — химического вещества в мозге, которое влияет на наше настроение, чувство вознаграждения и мотивации. Каждый раз, когда мы получаем лайк, положительный комментарий или смотрим смешное видео, мы мгновенно получаем дозу дофамина.

Тренер по расширению прав и возможностей Лаура Коннор говорит: «Мы становимся зависимыми от дофамина. Он дарит чувство эйфории, но это чувство также является непродуктивным и приносит лишь временное мгновенное удовлетворение. И мы оказываемся на крючке».

Лаура предлагает лучшие способы повышения уровня дофамина, чем использование соцсетей. В их числе — физические упражнения, общение, солнечный свет, творческие занятия, осознанность, основанная на благодарности, и занятия, которые не включают в себя использование экрана.

«Волшебная» коробка для психического здоровья

Коробка для психического здоровья или самоуспокоения — это, по сути, корзинка с вашими любимыми предметами для комфортной жизни, которые вы можете использовать вместо телефона. Эти предметы и действия также помогут вам почувствовать себя лучше и уменьшить вероятность возникновения стресса, беспокойства и плохого настроения.

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Шерил, известная как @_thislineismine в TikTok, снимает видео, демонстрирующие предметы внутри ее коробки для самоуспокоения. Она объясняет, что идея состоит в том, чтобы взять ее, когда вы в беде, и среди множества вещей найти то, что поможет отвлечься и успокоиться.

Другие пользователи TikTok создали эти коробки, чтобы отвлечься от прокрутки ленты в социальных сетях. А наличие корзины, полной занятий и дел, может побудить людей потянуться за чем-то другим кроме своих телефонов.

Предметы, которые могут быть в коробке

То, чем наполнить свою коробку, напрямую зависит от личных увлечений и предпочтений каждого. Например, это может быть:

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Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо игрушка-антистресс, такая как поп-ит; средства по уходу за собой, включая маски для лица; наушники; книжки-раскраски; головоломки, кроссворды; вышивка; вязание; картина по номерам; книги для чтения; дневники и блокноты; разноцветные ручки; эфирные масла; список любимых фильмов/телешоу/подкастов; любимые закуски; мягкие игрушки.

Одна пользовательница, известная как @jessannnatics в TikTok, имеет в своей коробке пластилин и пузырчатую пленку — это лишь один пример того, что может помочь вам вернуться в реальность и остаться в ней. Отдых от социальных сетей не означает, что мы не можем отправить сообщение родным или друзьям. Также важно помнить, что это нормально, если мы не первые лайкаем и комментируем посты близких, делимся своим мнением и фотографиями или не читаем каждую новость.

Вместо того чтобы хвататься за телефон в следующий раз, когда у вас появится свободная минутка, почему бы не начать создавать свою собственную «волшебную» коробочку для психического здоровья?