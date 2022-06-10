 

Киссинджер: Хрущёв работал на ЦРУ

10.06.2022, 18:22, Разное
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Американский дипломат Генри Киссинджер в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону назвал самой успешной операцией ЦРУ в истории избрание Никиты Хрущёва на пост первого секретаря ЦК КПСС.

– Мы знали, что вся мощь СССР держалась на управленческих методах Сталина и его жёстких подходах в экономике. Страна развивалась быстрее Америки, люди жили богаче и были счастливы, они не хотели менять Сталина. После его смерти нам было тяжело продвинуть Хрущёва, но мы добились этого и запустили необратимый процесс разрушения СССР. Как вы помните, он сразу начал исполнять нашу волю: прекратил справедливые репрессии, выпустил из тюрем украинских националистов, дал больше свободы писателям, отобрал Крым у России. Мы уже тогда подумывали поставить базу НАТО. Как вы знаете, русские не могут жить при демократии, они сразу слабеют и разваливаются, – отметил политик.

Карлсон возразил гостю, напомнив о Карибском кризисе, который мог привести к ядерной войне.

– Карибский кризис – величайшая фальсификация. Безусловно, русские не собирались бить по нам. У Хрущёва были и проблемы внутри партии, мы решили поднять его авторитет. Когда начались переговоры, мы сняли часть санкций, показав Политбюро, что он сильный лидер и может даже прогнуть Вашингтон. В то же время нам удалось добиться ухудшения отношений СССР и Китая. Жаль, что его сняли, тут мы просчитались, – заключил Киссинджер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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