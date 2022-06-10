 

Polsat News – чтобы не было, как в США — в Польше обсуждают закон об оружии

10.06.2022, 18:10, Разное
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Нет сомнения в том, что как можно больше поляков должны уметь обращаться с оружием и знать как действовать в кризисных ситуациях, уверен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Вместе с тем он убеждён, что к новому законопроекту об оружии надо отнестись разумно, ведь нельзя просто-напросто «раздать гражданам оружие», особенно на фоне того, что сегодня происходит в США, пишет Polsat News.


АР

Проект закона об оружии и боеприпасах был внесён в Сейм в марте этого года партией «Кукиз’15» и группой депутатов от партии «Право и справедливость» и должен заменить действующий от 1999 года. Закон направлен на упрощение процедуры получения лицензии на оружие.

Поправка продиктована стремлением разблокировать доступ к огнестрельному оружию для законопослушных, совершеннолетних и психически здоровых граждан Польши и окончательно отменить полицейское усмотрение. Проект направлен на облегчение доступа к оружию для солдат Вооруженных Сил Польши, в том числе солдат Сил территориальной обороны, а также офицеров других государственных вооруженных формирований. В том числе, проект предусматривает освобождение от повторных анализов и экзаменов, пишет Polsat News.

«Нет сомнения в том, что как можно больше людей должны уметь обращаться с оружием. Их следует обучить обращению с оружием таким образом, чтобы они умели правильно вести себя в кризисных ситуациях», — прокомментировал законопроект министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. 

Глава минобороны уверен, что полезными в этом плане может стать подготовка резервов, введение в школах заново предмета оборонной подготовки и призыв добровольной воинской повинности. «Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали, как вести себя в кризисной ситуации, куда обращаться», —  повторил министр. Одновременно он подчеркнул, что всё это ещё нужно взвесить и подойти к вопросу разумно.

«Ведь мы видим, что происходит в США, мы слышим в последнее время, что какой-то безумец применил оружие, убил детей в школе», — отметил Блащак. «Если бы мы только раздали оружие, то тогда у нас бы не было той силы, которую имеют организованные воинские части», — добавил он. 

Он также напомнил о возможности прохождения добровольной базовой военной службы, на которую сейчас поступило более 3500 заявлений от кандидатов. Сначала это базовая подготовка длиною в 28 дней, а потом специализированная подготовка, рассчитанная на 11 месяцев. «Наша цель состоит в том, чтобы они остались в Войске Польском в качестве кадровых военных», — подчеркнул он. По его опыту, именно патриотические идеи о защите родины побуждают молодых людей подать заявление на добровольную воинскую повинность. «Великие люди», —  заявил он.

В то же время глава партии «Кукиз’15» Павел Кукиз заявил, что дальнейшее сотрудничество с «Объединенными правыми» в этот и следующий парламентский срок напрямую зависит от принятия этого законопроекта. «Своё дальнейшее голосование с ПиС я ставлю в зависимость от того, примет ли ПиС закон о мировых судьях и закон об оружии и боеприпасах до конца этого года», — заявил политик. «Это не шантаж, а договорённость», —  добавил он. 



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