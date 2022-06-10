 

ABC News – чтобы ценник не пугал — американские бренды выбирают «шринкфляцию»

10.06.2022, 18:10, Разное
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Чтобы не шокировать американского потребителя новыми ценниками, многие компании просто кладут в упаковку меньше продукции и продают за те же деньги, пишет ABC News. По данным Consumer World, так называемая «шринкфляция» коснулась многих популярных товаров: даже рулоны туалетной бумаги ощутимо похудели.

А теперь об инфляции, самой высокой за последние сорок лет. ConsumerWorld.org опубликовал новый доклад о том, как некоторые компании, не желая, чтобы их ценники повергали в шок, уменьшают количество продукта в упаковке, а цену оставляют прежней.

Подробнее об этом расскажет главный корреспондент по вопросам бизнеса Ребекка Джарвис. «Шринкфляция» — так это называется, Ребекка?

РЕБЕККА ДЖАРВИС, главный корреспондент ABC News по вопросам бизнеса: Так и есть. Рада вас видеть, Робин. Доброе утро! Эксперты предупреждают, что она начинает распространяться всё больше и больше.

К примеру, некоторые из наших зрителей сейчас, возможно, завтракают злаковыми хлопьями. Consumer World выяснил, что в упаковке Honey Bunches of Oats стало на 17 процентов меньше продукта: раньше в коробке было 14,5 унций, а теперь 12.

А если вы сейчас попиваете кофе… Consumer World сообщает, что компания Folgers уменьшила содержимое своих жестяных баночек на 7,5 унций: теперь в них 43,5 унции, а была 51 унция. Пример «шринкфляции»? Folgers призывает не торопиться с выводами. В заявлении компании говорится, что причина — в «новой технологии обжарки, позволяющей извлекать максимальную пользу из каждого боба, в результате чего молотый кофе весит меньше». «Общий вес нашей кофейной продукции станет меньше, но количество порций кофе, которые вы получите, останется точно таким же», — конец цитаты.

И, наконец, не стоит упускать из виду товары для дома, такие как туалетная бумага. Consumer World отмечает, что Angel Soft сократила число листов в рулоне туалетной бумаги с 425 до 320. Мы обратились к ним за комментарием, но не получили ответа.

И это лишь некоторые примеры, Робин. Но такое сейчас происходит со многими брендами.

Дата выхода в эфир 08 июня 2022 года.



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