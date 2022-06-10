Скандалы: Дикости в «Диких ягодах»

Сотрудников Wildberries раздевают и унижают

Сотрудников склада популярного маркетплейса Wildberries заставляют снимать всё вплоть до трусов и проходить унизительные проверки – видео с установленных на складе камер опубликовал телеграм-канал «База». На приведённых кадрах можно увидеть, как сотрудники снимают с себя форменную спецодежду и проходят досмотр, после чего одеваются снова. Как позже пояснили СМИ на условиях анонимности работники Wildberries, подобной процедуре они подвергаются дважды – перед началом смены и после её окончания. Раздеваться приходится всем, кто входит на склад, за исключением руководства. При этом порой проверка напоминает досмотр в тюрьме. «Девочки раздеваются, охранницы им оттягивают трусы и бюстгальтер, а также проводят металлодетектором между ног. Волосы нужно собирать в пучок и поднимать, чтобы было видно, надеты ли серёжки. Стельки тоже проверяют», – цитирует «База» неназванного сотрудника Wildberries. «Унижают, орут матом, складывается ощущение, что ты в тюрьме, а не на работе. Видимо, женщин-охранниц набирают из бывших работников колоний», – дополняет «Лента».

Все эти меры в компании объясняют борьбой с воровством. Хищения действительно являются проблемой для любого ретейлера, однако в компании Татьяны Бакальчук, похоже, совсем не видят границ дозволенного. И это, в общем, объяснимо.

В действительности опубликованный в Сети ролик шокирует разве что тех, кто прежде никогда не слышал о царящих в Wildberries порядках. Хотя о них сотрудники компании уже не раз рассказывали и прежде. Так, в сентябре прошлого года часть работников объявила о начале забастовки из-за снижения зарплат. Как отмечали авторы появившейся в Сети петиции, после введения новой системы мотивации труда менеджеры пунктов самовывоза недополучили от 10 до 40 тыс. рублей. До того СМИ сообщали о потогонной системе, принятой на складах. Сообщалось, что для того чтобы обработать заказы вовремя, складским работникам приходится трудиться до седьмого пота – так, что один кладовщик скончался от сердечного приступа. Однако деваться некуда. В основном на складах трудятся приехавшие из провинции вахтовики, которым негде работать дома, а также люди предпенсионного возраста, которых больше никуда не берут. «По сути, вахтовики света белого не видят. Отбой в общежитии в 10, вечерние прогулки пресекаются. На работу и обратно – корпоративным автобусом», – писал «Лайф». Тогда же сообщалось об обязательных досмотрах с раздеванием. Однако такого ажиотажа, как сейчас, эта новость тогда не вызвала.

И можно предположить почему. В середине апреля стало известно, что Татьяна Бакальчук вышла на американский рынок – продавать товары в США Wildberries будет через собственный сайт, а доставлять товары помогут местные логистические партнёры. До того компания запустила продажи в Германии, Франции, Италии и других странах Европы. Как писал в связи с этим Bloomberg, теперь Wildberries вступает в прямую конкуренцию с крупнейшим в мире онлайн-ретейлером Amazon. На этом фоне появление компрометирующего видео, которое тут же начали разгонять в СМИ и социальных сетях, выглядит очень уж своевременным. Да и тема выбрана точно: россиян вряд ли удивишь самодурством работодателя, а вот американская публика на нарушения прав реагирует чутко – могут и бойкот объявить компании из России.

Впрочем, подоплёка случившегося скандала пусть остаётся личной проблемой Татьяны Бакальчук. А вот ставшие известными факты – это прямой повод для надзирающих органов внимательно присмотреться к действующим в Wildberries нормам. Кроме того, подобные досмотры не только унижают человеческое достоинство сотрудников, но и многое говорят о хозяйке компании. Многочисленные эксперты, опрошенные «Коммерсантом», подтвердили: никакой практической необходимости в таких обысках нет – бороться с воровством можно и иначе, надо лишь правильно наладить производственные процессы. Бакальчук не раз говорила о том, что строит бизнес по мировым стандартам, однако похоже, что за основы берутся стандарты периода крепостного права и рабовладельческого строя. А нажитые 13 млрд долларов, сделавшие Бакальчук в прошлом году самой богатой женщиной в России, состоят из пота и слёз тысяч почти что бесправных сотрудников Wildberries.

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”