 

В ДНР назвали число находящихся вокруг Славянска украинских военных

10.06.2022, 17:34, Новости дня
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В агломерации вокруг Славянска могут находиться сейчас около 60–70 тыс. украинских военных, сообщил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

«От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60–70 точно», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что идет продвижение в направлении Славянска.

Славянск – город с населением более 100 тыс. человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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