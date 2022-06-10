 

Мэр Донецка: Обстрел города мог вестись из иностранных орудий

10.06.2022, 17:34, Новости дня
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Обстрел Донецка в пятницу мог проводиться из техники, произведенной за границами Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в эфире «России 24».

«Есть все основания предполагать, что это она работает», – сообщил Кулемзин в ответ на вопрос, действительно ли обстрел Донецка проводился из зарубежной техники, передает РИА «Новости».

Напомним, здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в пятницу обстреляли из снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Удары также были нанесены по Ворошиловскому и Кировскому районам города. О пострадавших не сообщалось.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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