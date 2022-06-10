Мэр Донецка: Обстрел города мог вестись из иностранных орудий
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Обстрел Донецка в пятницу мог проводиться из техники, произведенной за границами Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в эфире «России 24».
«Есть все основания предполагать, что это она работает», – сообщил Кулемзин в ответ на вопрос, действительно ли обстрел Донецка проводился из зарубежной техники, передает РИА «Новости».
Напомним, здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в пятницу обстреляли из снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Удары также были нанесены по Ворошиловскому и Кировскому районам города. О пострадавших не сообщалось.
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