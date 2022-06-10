Минздрав заявил о сокращении смертности в России

Показатели смертности в РФ достигли уровня ниже допандемийного периода, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Последнюю неделю констатируем, что по показателям смертности, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась (к уровню) ниже допандемийного периода», – сказал Мурашко на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук, передает РИА «Новости».

По словам главы ведомства, цели президента о росте продолжительности жизни до 78 дет к 2030 году задают общий вектор развития медицины.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет.

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