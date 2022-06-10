Музейные экспонаты передадут на ответственное хранение чиновникам

Министерство культуры для обеспечения сохранности фонда ведущих отечественных музеев предложило передать на ответственное хранение запасники, которые не выставлены на всеобщее обозрение, государственным и муниципальным служащим.

Срок хранения экспонатов составит не менее 50-75 лет.

Эта мера позволит уберечь фонды от возможных санкций недружественных государств. Точная информация о количестве переданных музейных экспонатов и списке госслужащих, получивших шедевры на хранение, не будут опубликованы, либо учтены для обеспечения режима секретности.

«Мы находим это решение своевременным, ведь сам факт присутствия сотрудника на должности есть акт подтверждения его лояльности конституционному строю, и именно этот ответственный человек как никто другой сохранит экспонат для будущих поколений», – прокомментировали инициативу в ведомстве.

Учитывая большое количество экспонатов, ожидается, что каждый госслужащий получит как минимум по одному экспонату. Чиновники класса А получат право выбора музея и экспоната, а также приоритетный доступ к запасникам Эрмитажа, Пушкинского музея, Третьяковской галереи и Алмазного фонда без ограничения количества экспонатов в одни руки. Остальные фонды будут распределены между желающими по остаточному принципу. Если сотрудник отказывается получать экспонат на ответственное хранение решение за него принимает ответственный руководитель.

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