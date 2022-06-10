 

Эксперты поддержали московские меры помощи кинотеатрам

10.06.2022, 16:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Меры поддержки включают гранты на продвижение и рекламу отечественных картин, компенсации затрат на аренду городских площадок и прочее. Эксперты выразили надежду, что регионы последуют примеру Москвы.

Принятые решения помогут кинотеатрам пережить временные трудности, полагают участники отрасли. Директор одной из крупных сетей кинотеатров Дмитрий Нартов уверен, что отечественные фильмы со временем смогут вытеснить голливудские.

Режиссер Карен Шахназаров считает, что меры поддержки помогут киноиндустрии справиться с появившимися проблемами. “Факт того, что в Москве активно помогают кино — это положительный момент. Будет проще справляться с появившимися проблемами”, – приводит его слова газета “Аргументы и факты”.

Кризис может стать новым этапом в развитии российского кино, полагает режиссер Игорь Угольников. Наиболее важными он назвал решения об увеличении размеров грантов для кинопроизводителей за проведение съемок в столице и создание образа Москвы в кино.

“Москва достойна, чтобы ее снимали в кино, и это направление городскими властями задано правильно”, – сказал продюсер в интервью газете “Метро”.

Сегодня в Москве работает более 650 кинотеатров, в городе снимают около 90% российских картин. В городской киноиндустрии занято 19 тысяч человек.

Подробнее о мерах поддержки столичной киноиндустрии – в материале “Дни.ру”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10.21 / ТНТ выкупит права на адаптацию сериала “Итальянский человек-паук”

20.07.20 / Рената Литвинова, Риналь Мухаметов и другие гости “Фестиваля цветов”

22.01.21 / Скандалы: 18 томов Анатолия Быкова

25.04.22 / Le Figaro – блокировка счетов, оскорбления и вандализм стали частью повседневной жизни русских во Франции

09.10.20 / Депутаты предложили запретить продажу пива за пределами баров и ресторанов

05.09.21 / Россияне, выигравшие суды в ЕСПЧ, автоматически будут признаны иностранными агентами

31.01.22 / Хроника текущих репрессий. Выпуск 8

06.02.22 / Медики составили рацион питания в период болезни омикроном-штаммом

15.04.22 / CNN – Маск заявил о готовности купить Twitter целиком

07.05.22 / Пхеньян перед визитом Байдена в Сеул начал готовиться к подземным ядерным испытаниям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика