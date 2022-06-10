Скандалы: Чёрные дни

Из-за долгов крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» распродает свой флот

В наше бурное время через СМИ проходит масса информации о специальной военной операции на Украине, об очередном пакете санкций, который вводится против России Евросоюзом или США, о повышении цен на зерно и удобрения и тому подобное. В этом потоке информации промелькнуло сообщение, которое тоже может серьезно повлиять на экономику России. Крупнейшая судоходная компания страны «Совкомфлот» из-за долгов вынуждена продавать свои газовозы и танкеры.

В этой статье мы попробуем разобраться, почему это происходит.

«Совкомфлот»

ПАО «Совкомфлот» – это крупнейшая судоходная компания России. Её история началась в далёком уже 1973 году. Тогда Министр морского флота СССР Тимофей Борисович Гуженко направил письмо Председателю Совета министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину, в котором излагалось предложение о разрешении ММФ приобретать новые и подержанные суда за границей по схеме лизинга или бербоут-чартера. Бербоут-чартер – это форма долгосрочного фрахтования судна, когда оно берется в аренду на длительный срок без экипажа. Обычно при перевозке партии груза на один рейс фрахтуется грузовое судно. В этом случае расходы на экипаж, топливо, на поддержание судна в рабочем состоянии несет судовладелец. Эти расходы, естественно, входят в сумму фрахта, но ответственность несет перевозчик. Есть ещё один способ фрахтования, когда судно без экипажа на длительный срок передается другой судоходной компании. Владелец получает ежегодную сумму за аренду. Подбор нового экипажа, расходы на эксплуатацию и на поддержание судна в рабочем состоянии лежит на арендаторе. Такой фрахт называется бербоут-чартер. Для СССР середины 70-х годов ХХ века это было в новинку. Совмин разрешение дал, и по этой программе в течение пятнадцати лет в бербоут-чартер были взяты более 100 торговых судов. Опыт оказался удачным, ММФ стало зарабатывать ещё больше валюты, и в 1988 году было образовано акционерное коммерческое предприятие «Советский коммерческий флот» – АКП «Совкомфлот». Даже для периода перестройки такая структура была уникальной. «Совкомфлот» получил право работать на зарубежных рынках. Его учредителями стали ММФ СССР и ряд пароходств страны – Дальневосточное, Черноморское, Новороссийское, Латвийское, Балтийское и Советское Дунайское пароходства. К моменту развала СССР общий дедвейт судов компании достиг 1 800 000 тонн.

После развала СССР АКП «Совкомфлот» было реорганизовано в ОАО, где 100% акций было в федеральной собственности. В 2007 году Президент Владимир Путин подписал Указ о создании на базе ОАО «Совкомфлот» и Новороссийского морского пароходства – «Новошип» – новой судоходной компании ОАО «Современный коммерческий флот». При этом «Новошип» сохранял свою самостоятельность. Так появилась самая крупная судоходная компания России. Фактически это был холдинг, в котором концентрировались государственные активы в области морских перевозок. Остальные морские пароходства, оставшиеся со времен СССР, были уже частными предприятиями.

Флот компании стал пополняться современными судами – танкерами, газовозами, балкерами. В 2010 году компания получила первый танкер класса Афрамакс «Олимпийский проспект», дедвейтом 144 100 тонн, длиной 250 метров и имеющий ледовый класс. В 2013 году флот пополнился еще двумя Афромаксами – танкером «Анатолий Колодин» и балкером «НС Якутия», а в 2017 году в строй вступил первый СПГ-танкер типа Ямалмакс «Кристоф де Маржери» усиленного ледового класса. Компания стала специализироваться на транспортировке энергоносителей – сжиженного природного газа и нефти, многие его суда предназначены для работы в Арктике и имеют усиленный ледовый класс.

Штаб-квартира компании находится в Санкт-Петербурге. 82,8% акций компании принадлежит государству, 17,2% – частным инвесторам. Председателем совета директоров является бывший Министр транспорта РФ Сергей Оттович Франк, а Генеральным директором – Игорь Тонковидов.

«Совкомфлот» как транспортная составляющая участвует в проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», «Tangguh» в Индонезии.

На начало 2022 года собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывал 134 судна (108 танкеров, 14 газовозов, 11 специализированных судов, включая научно-исследовательские) с суммарным дедвейтом 11 700 000 тонн. Из 134 судов, свыше 80 предназначены для работы в Арктике.

Проблемы

Если смотреть со стороны, то «Совкомфлот» выглядит солидно и устойчиво. Это один из столпов российской экономики в сфере морских перевозок, мощная компания, активно пополняющая свой флот самыми современными газовозами и танкерами. «Совкомфлот», по сути, стал единственной компанией, которая будет осуществлять перевозки нефти и газа по Северному морскому пути. По ТВ показывают сюжеты о том, как танкеры и газовозы компании работают на СМП. Однако, если посмотреть на официальные итоги работы компании, не всё так радужно. На 2021 год все экономические показатели «Совкомфлота» ушли в «минус». Серьезно уменьшились собственный капитал компании, её оборот, операционная и чистая прибыль. Уменьшились и активы «Совкомфлота». Цифры есть в интернете, желающие могут с ними ознакомиться. Что произошло?

Автор может только предположить первопричину проблем «Совкомфлота». Морская логистика по своей сути интернациональна. И одна из крупнейших судоходных компаний в мире по перевозкам углеводородов вынуждена играть по мировым правилам. А они подразумевают постоянное кредитование бизнеса. Это правильно и логично. Вопрос в другом. «Совкомфлот» – ключевая государственная компания по перевозке экспортной нефти и газа. Можно быть уверенным, что соответствующие государственные структуры прогнозировали развитие конфликта с Украиной и возможные санкции. Почему государство не минимизировало кредитные риски своего стратегического транспортного предприятия? Ведь можно было, начиная с какого-то момента просто запретить брать кредиты? Да,

развитие компании замедлилось бы, но зато сегодня не надо было продавать нужные стране суда.

«Совкомфлот», естественно, попал в санкционные списки. В результате, для того чтобы погасить западные кредиты до наступления санкций в середине мая, «Совкомфлот» продал до трети своих танкеров. Эта информация от авторитетного издания в области морских перевозках «Lloyd’s list». Первоначально появилась информация о намерении продать не менее 40 танкеров и газовозов. Общий флот компании по состоянию на начало 2022 года составил 121 судно. Переговоры шли с компаниями из Дубая и Китая. Конечно, мы не знаем, за сколько были проданы эти суда. Но практика говорит о том, что когда нужно что-то продать срочно, цена существенно снижается.

«Lloyd’s list» сообщает своим читателям, что поскольку Еврокомиссия и Правительство Великобритании установили для своих компаний и банков срок до 15 мая, чтобы они закрыли все свои российские контракты. Соответственно, «Совкомфлот» попал под санкции – их ввели Великобритания, ЕС, Австралия. США запретили компании привлекать американский капитал через выпуск акций, и теперь, чтобы выполнить свои обязательства, приходится продать часть своего флота. Точная сумма кредитов, взятых компанией, в открытых источниках не указывается, но в последней консолидированной отчетности речь шла о займах по краткосрочным и долгосрочным кредитам на общую сумму $ 2,1 млрд. долларов. Есть и другая цифра. «РИА Новости» сообщило, что «Совкомфлот» продал 23 судна, что позволило снизить кредиторскую задолженность с 3 до 1,7 млрд. долларов США. Представители компании, пытаясь сгладить негативный эффект, заявляют, что продают «возрастной тоннаж», то есть не самые современные суда своего флота. В пресс-службе компании заявили: «К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений».

Это заявление, как минимум, спорное. Если бы компания была частная, то да, такие действия оправданы. Но если компания государственная, занимающая, не побоимся этого слова, стратегическое положение в своей отрасли, то такое решение представляется неоправданным. Есть общемировая практика – при отсутствии работы торговые суда выводятся в отстой. Если отстой долговременный, то суда проходят специальную консервацию. Еще раз повторимся – «Совкомфлот» – компания государственная, и суда, входящие в состав её флота – государственная собственность, которая может потребоваться в любой момент. Газета «Financial Times» высказала предположение, что решающим фактором в продаже явилось нежелание руководства «Совкомфлота» портить репутацию в глазах нефтяных компаний «Shell» и «Total», которые активно фрахтуют танкеры «Совкомфлота».

По данным «РИА Новости», после продажи флот компании составляет 111 судов. А доля судов в залоге сократилась до 10%.

Новые хозяева

По данным WSJ вначале было продано около 10 судов в Азию и на Ближний Восток. Напомним, что переговоры шли с компаниями в Дубае и в КНР. Четыре газовоза пополнили флот дубайской компании «Koban Shipping». Что купила китайская «China Merchants Group» доподлинно не известно. Четыре СПГ-танкера купила судоходная компания «Eastern Pacific Shipping», принадлежащая миллиардеру из Израиля Идану Оферу. Собственностью компании стали газовозы «Мелампус», «Митре», «СКФ Баренц», «СКФ Тиммерман». Через некоторое время после продажи, британская компания «Shell» продолжила фрахт этих газовозов. Еще четыре танкера проданы компаниям, контролируемым греческим миллиардером Эвангелосом Маринакисом.

Заключение

Правительство РФ распорядилось не предусматривать акционерам «Совкомфлота» дивиденды за 2021 год. Эта информация опубликована на портале правовой информации Правительства.

«Совкомфлот» перевел большую часть бизнеса в Дубай, чтобы продолжить работу в условиях санкций. В Дубай переехали часть сотрудников компании. Об этом сообщила «The Wall Street Journal» со ссылкой на сотрудников. Руководство компании уверено, что ОАЭ не будут вводить санкции против «дочки» «Совкомфлота». Благодаря частичному переезду в Дубай, компания сможет организовать обслуживание своего флота и пользоваться банковскими услугами.

Андрей Максимов

Оригинал материала: “Наша Версия”