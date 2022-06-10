Набиуллина опровергла принудительную конвертацию валютных счетов

В российских банках не планируется проводить принудительную конвертацию валютных счетов в рублевые, сообщила руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Что касается отрицательных ставок по валютным счетам, действительно, речь идет о возможных законодательных изменениях, речь идет только о юридических лицах. Что касается конвертации, мы не говорим не о каких принудительных конвертациях», – цитирует Набиуллину ТАСС.

Она подчеркнула, что регулятор придерживается политики плавающего курса рубля, несмотря на ограничения в отношении РФ со стороны западных стран, передает РИА «Новости».

Также руководитель ЦБ в пятницу подчеркнула, что риски вторичных антироссийских санкций сохраняются.

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